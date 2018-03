5 egyszerű tipp az egészséges irodai táplálkozáshoz

Reggelizz, mint egy császár…

A napindító kapkodásban általában kimarad a legfontosabb étkezés, a reggeli, pedig ennek következményeitől egész nap szenvedhetünk. A reggeli nemcsak a vércukorszint stabilizálásában, a napi energiaszükséglet biztosításában, hanem az anyagcsere helyes működésében is kulcsszerepet játszik. A nehézkes koncentráció, émelygés, ingerültség és egyéb jól ismert tünetek mind megelőzhetőek lennének, ha csak egy kicsit odafigyelnénk. Az irodában is ehetünk egészséges és laktató finomságokat, mint például a zabkása, a gyümölcssaláta, egy kis túró vagy granola. Ha picit több időnk van, akkor még otthon elkészíthetünk egy fehérjével dúsított palacsintát, teljes kiőrlésű pirítóst avokádóval és főtt vagy buggyantott tojással. Ha az irodába beesve máris rohannunk kell egy megbeszélésre, akkor dobjunk össze otthon egy smoothie-t, amit kávéstermoszba töltve a meeting alatt vagy a munkába való bejutás ideje alatt is elkortyolhatunk.

Az a fránya koffein

A kávé hatásairól megoszlanak a vélemények, de az biztos, hogy a túlzott fogyasztása nem túl szerencsés. Ha a reggeli fekete nélkül nehezen indul a nap, megpróbálhatunk más, egészségesebb alternatívákra váltani. Kortyolgassunk élénkítő teát vagy válasszunk inkább egy turmixot, gyümölcslevet – hisz lehet, hogy a fáradtságunk oka az ingadozó vércukorszintünk.

Ebédet otthonról

A nagyobb lakberendezési áruházak kínálatában évről évre egyre mutatósabb és praktikusabb éthordókat, uzsonnásdobozokat találunk, melyek tökéletesek az előző nap otthon elkészített étel szállítására. Ez a legjobb megoldás, hiszen így pontosan tudjuk, mi került a tányérunkra. Ha nincs időnk több fogásos menüsort készíteni, akkor szavazzunk a salátára, melyet tojással, lazaccal, sült és grillezett csirkemellel, sajtokkal, de még tofuval is színesíthetünk a változatosság kedvéért.

A pizzán túl – már egészségeset is lehet rendelni

Az elmúlt években egyre több ételszállító cég kínál egészséges menüt. A teljes kiőrlésű tésztával készült pizza mellett már szénhidrátcsökkentett menüt és egyéb különlegességeket is találhatunk. Ha viszont nem adtuk le előre a heti rendelést, és a futárra sincs kedvünk várni, akkor a POLCZ tartós ételei remek vésztartaléknak bizonyulnak. Adalék-, tartósítószer-, hozzáadott cukor- és tejtermékmentes különlegességek, melyeken minden összetevő és tápérték fel van tüntetve. Előre betárazhatunk belőlük pár üveggel, azon sem kell stresszelnünk, hogy eltűnik az ebédünk az irodai hűtőből, mert hűtés nélkül elállnak. Akár tarthatjuk a saját fiókunkban is. Nem mellesleg újrahasznosítható csomagolásuk a környezetet is kíméli.

Egészséges nasik

Ha délután semmiképp nem tudunk lemondani a nassolásról, együnk egy almát, banánt vagy tartsunk a fiókunkban pár szelet 100% gyümölcsből készült aszalt gyümölcsszeletet vagy cukor nélkül készült vegán zabkekszet, esetleg magvakat.

A fenti tippek megfogadásával nemcsak az egészségünkért és a jó közérzetért tehetünk, de a nyári bikinibody elérése is könnyebbé válik!