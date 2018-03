Gyermekhospice: segíts, hogy összejöjjön a 100 persely!

Az alapítvány nevéhez fűződik a Dóri Ház működtetése is, ahol az érintettek térítésmentes gondozásban, családtagjaik pedig a gondozás ideje alatt térítésmentes ellátásban részesülnek.

A vállalásuk óriási jelentőséggel bír, de sajnos anyagilag sem kisebb mértékű. Társadalmilag fontos közhasznú tevékenységeik között szerepel a gyermek hospice és ellátás, a krónikus vagy gyógyíthatatlan beteg gyermeket nevelő családok segítése, mentesítése, illetve a gyermekbeteg szállítás segítése saját betegszállító gépkocsikkal.

Szomorú tény, hogy ezekből csupán az utóbbi, azaz a betegszállítási tevékenységnek van csak részleges állami finanszírozása, az ezen felüli költségeket és a többi ellátást mind saját forrásból biztosítja alapítványunk a rászorulók részére. Hogy számokban mekkora terhet jelent is mindez? A szervezet működési költsége havi 7 millió forint, ennek nagyobb részét adományokból gyűjtik össze, míg kisebb részét saját vállalkozási tevékenységük bevételéből igyekeznek biztosítani. Gyura Barbara a szervezet elnöke azt mondja, általában 2 gyermek van a Házban (nyáron több), hiszen a ház meglehetősen kicsi. „5 ágysávunk van, így maximum 5 gyermeket tudunk fogadni egyszerre, de akkor oda szülő, hozzátartozó már nem férne el” – teszi hozzá Barbara. A gyerekek az ország bármely részéről jelentkezhetnek, és a diagnózis alapján kerülnek be. Nullától 24 éves korig fogadnak gyógyíthatatlan betegségekben szenvedőket (SMA, azaz izomsorvadás, genetikai betegségek, daganatos betegségek, éberkóma stb.)

„Az anyagi probléma folyamatos gondot jelent, mert havi szinten kell kifizetnünk a béreket és a járulékokat, rezsit, amire nincs még megnyugtató megoldás. Lakossági és céges segítségben bízunk, akik rendszeres havi támogatást nyújtanak nekünk, legyen az akár csak havi 1000 forint is. A lényeg a rendszeresség.”

Cél a 100 új persely

Adományozási formáik egyike az adománygyűjtő perselyek kihelyezése forgalmas üzletekbe és intézményekbe, ahol az alapítványt már ismerő, céljaikat elfogadó és támogató emberek adományaikat elhelyezhetik. Sajnos a perselyek nagyon drágák és törnek. Idén már 1 millió forint körüli összeget költöttek rájuk, havonta rendelnek 20-40 darabot, így nagy segítség az is, ha valaki plexi, átlátszó persely megvásárlásához nyújt segítséget. A több adomány feltétele ugyanis a több persely kihelyezése lenne, amit azonban az alapítvány anyagi helyzete jelenleg nem teszi lehetővé. A tervezett további 100 darab plexipersely megvásárlása darabonként 12.300 forintos költséget róna a szervezetre, amely most arra kéri mindazokat, akik szívükön viselik a gyermek hospice sorsát, és erre lehetősége is van, támogassa a perselyek megvásárlását.

Sokféleképpen segíthetsz!

Amennyiben anyagilag nincs lehetőségünk támogatni az alapítvány munkásságát, többféle módon is hozzájárulhatunk munkájuk, és a Dóri Ház működésének megkönnyítéséhez. Folyamatosan várnak tárgyi adományokat Charity Shopjaikba, ahol értékesítik az eladható adományt. (Kérésük, hogy csak jó minőségűt küldjenek, jelenleg pedig nagy szükségük lenne női divatárura, ruhákra, cipőkre, táskákra, kiegészítőkre és férfi pólókra, rövidnadrágokra). A Dóri Ház számára fogadott tárgyi adományok között egészségügyi, ápolási termékek, tartós élelmiszer (kivéve liszt, cukor), játékok, tisztasági, tisztálkodási eszközök, lakástextíliák, törölközők, ágynemű, fertőtlenítő szerek, motoros – elektronikus szívó készülékek, saturáció-, vércukor,- vérnyomás- és digitális lázmérők vagy elemek szerepelnek.

Az önkéntesség ereje

Emellett önkéntesként is lehet segíteni, például perselyek kihelyezésében is, de a raktárban, a boltjaikban is elkel a munka. Gyermekpszichológus, dietetikus, gyógytornász, zeneterapeuta és mindenekelőtt gyermekszakápoló segítséget is nagy örömmel fogadnak a Dóri Házba. „Utóbbi egyben a legnagyobb problémánk is jelenleg, ugyanis nagy szükségünk lenne legalább 1 főállású vagy 4-5 mellékállású, pár műszakot vállaló szakképzett gyermekszakápolóra, akár az ország bármely részéről is. Sajnos hónapok óta hiába hirdetünk” – mondja Gyura Barbara, hozzátéve, hogy még a szállásban is szívesen segítenek.

A segítség egy rendhagyóbb, de közel sem példa nélküli módja az öröklés. Idős, örökös nélküli emberek sokat segíthetnek, ha végrendelkeznek a számukra. Ez a külföldi gyermekhospice-oknál nagyon bevált, és sok segítséget kapnak így. „Mi is örököltünk már 4 alkalommal. Ehhez tudunk ügyvédi segítséget adni ingyen.”

További információt itt találtok!