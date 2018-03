Ígéretesnek tűnik a legújabb férfi fogamzásgátló

Nagy szükség lenne férfiaknak szánt fogamzásgátlóra, az eddigi kutatások azonban rendre komoly mellékhatásokba ütköztek, bár az is igaz, hogy sok esetben nem igazán erőltették meg magukat azok a – jellemzően férfi – döntéshozók, akik az ilyen fajta kutatások támogatásáról döntöttek. Azért is lenne erre nagy szükség, mert a nők évtizedek óta tömik magukba a különféle hormonális fogamzásgátlókat, amelyek eleinte valóságos lórúgásnyi adagokat tartalmaztak – a helytelen, tájékozatlan használat pedig még a mai, modernebb készítményekkel is problémákat okozhat. A férfiak körében amúgy is szomorúan gyakori hozzáállás, hogy a fogamzásgátlás márpedig a nők dolga, esetleg nagy kegyesen hajlandóak óvszert használni, de ha lehet, akkor inkább mégsem. Nos, a nemi úton terjedő betegségeket ugyan nem fogja távoltartani, de a nem kívánt terhességek elkerülésében komolyabb szerephez juthat egy újonnan kifejlesztett tabletta.

Ezen a héten számoltak be ugyanis a University of Washington kutatói egy ígéretes eredményekről az amerikai Endorkinológus Társaság éves gyűlésén. Tény, hogy egyelőre csupán korlátozott mintán elvégzett kutatásról van szó, ezért további vizsgálatokra lesz szükség – ezt a tudósok is elismerték.

A kísérlet során 18-50 év közötti férfiak szedtek egy hónapon keresztül hormontartalmú tablettákat. A dimetandrolon-undekanoát, vagy röviden DMAU-tartalmú pirulák csökkentik a tesztoszteron, illetve más, a spermatermelésért felelős hormonok szintjét a szervezetben. A kutatásban összesen 100 férfi vett részt, akiket négy csoportra osztottak. Az alanyok 28 napon keresztül szedték a 100, 200 vagy 400 milligramm DMAU-t tartalmazó tablettákat – a negyedik csoport tagjai placebót kaptak.

Az egy hónapos periódus végén vérmintát vettek attól a 83 résztvevőtől, akik végigcsinálták a kísérletet. Az eredmények szerint a legmagasabb hatóanyag-tartalmú tablettákat szedő férfiaknál olyan hormonális változásokat tapasztaltak, amelyek – elméletileg – megakadályoznák, hogy teherbe ejtsenek egy nőt. A kutatás során azonban nem vizsgálták a férfiak spermiumszámát, így az eredményeket egyelőre nem lehet megbízhatónak tekinteni – a kutatás egyébként is még arra vár, hogy független szakértőkből álló kutatók megerősítsék vagy megcáfolják az eredményeket.

A korábbi hasonló készítmények kifejlesztésére irányuló kísérletek különféle akadályokba ütköztek, a leggyakrabban a májfunkcióra gyakorolt mellékhatások miatt kellett idő előtt befejezni a kutatásokat. A DMAU-nak nincsenek ilyen mellékhatásai, igaz, az amerikai tudósok bejelentését követően több szakember is jelezte, hogy a vegyület más módon károsíthatja a férfiak egészségét.

„A tesztoszteron átlagos szintje deciliterenként 350-1100 nanogramm körül alalkul” – magyarázta Seth Cohen, a New York University Langone Medical Centerének urológusa a CNN-nek adott nyilatkozatában. „A mostani kísérletben részt vevő férfiaknál ezt deciliterenként 13 nanogrammra csökkentették.”

Ez rendkívül alacsony szám, a szakemberek a deciliterenként 50 nanogrammos szintet már kémiai kasztrációnak tekintik. Ennek pedig olyan mellékhatásai lehetnek, mint a testsúlygyarapodása, a mellek növekedése, vérrögök kialakulása, depresszió, illetve a csontok sűrűségének csökkenése. A kémiai kasztrációt jellemzően agresszív prosztatadaganatok, illetve veszélyes szexuális bűnözők kezelésére használják.

Stephanie Page, a kutatás vezetője a CNN-nek elmondta, hogy a jelentős tesztoszteroncsökkenés ellenére csupán kevés kísérleti alanynál alakult ki a fenti mellékhatások bármelyike. A szakértő elmagyarázta azt is, hogy ez azért lehet, mert a DMAU-tablettákban más hormonok is találhatóak, amelyeknek a tesztoszteronéhoz hasonló hatásai vannak.

Bár ez remekül hangzik, érdemes megnézni a statisztikákat: a résztvevők közül 9 férfi számolt be csökkenő libidóról, amely a kúrát végigcsináló csoport körülbelül 11 százalékát jelenti. Ez, gyógyszerészeti szemmel nézve „rendkívül gyakori” mellékhatásnak felel meg. Az is igaz, hogy a nők számára kifejlesztett hormonális fogamzásgátló tabletták is előidézhetnek hasonlót, bár tudományos szempontból még nem sikerült egyértelműen igazolni az ok-okozati összefüggést.

A DMAU-t szedő férfiak majdnem mindegyike beszámolt a testsúlyuk gyarapodásáról, volt olyan, aki 4 kilót is felszedett a vizsgálati időszak során. Emellett az alanyok vérében kis mértékben csökkent az „egészséges” koleszterin mennyisége is.

A bejelentéssel szemben szkeptikus szakértők arra is rámutattak, hogy a kis létszámú minta mellett az idő rövidsége is torzíthatja a kutatási eredményeket. A nők jellemzően éveken át szednek hormonális fogamzásgátlókat, míg a DMAU esetében csupán 28 napról volt szó, így a hosszú távú mellékhatásokat egyelőre még nem ismerjük.

Page azt is elmondta, hogy a következő lépés egy hosszabb, 3 hónapig tartó vizsgálat lesz majd, a DMAU hatásainak behatóbb feltérképezése érdekében.