Iszonyú sérüléseket szenvedett, mikor a kezében robbant fel a dobozos leves

A 36 éves londoni Manpreet Johal másodfokú égési sérüléseket szenvedett, amikor egy doboz forró leves robbant fel a kezében.

Manpreet elmondta, hogy bár tizenöt éve fogyasztja a Covent Garden Soup papírdobozos levesét, most meglepetésként érte, hogy azt nem lehet mikrohullámú sütőbe tenni. A termék csomagolását ugyanis a közelmúltban megváltoztatták, és új, „könnyen nyitható” kupakot szereltek rá. Ennek megfelelően a felhasználói útmutató is azt javasolja, hogy öntsük ki a terméket egy tálba, mielőtt megmelegítjük, ez azonban nem elég világos a csomagoláson.

„Általában három percig melegítem a dobozban, kiveszem, majd további három percre visszateszem – mondja a nő –, de ezúttal az első három perc után gyakorlatilag puskagolyóként lőtt ki a kupak, és terített be forró levessel.”

Who heats their new Covent garden soup in the carton ? as supposed to a bowl? this is what happened when I did ! Unfortunately New Covent garden soup won't make it clearer on their packaging that the instructions have changed! I am genuinely concerned @NewCoventGarden pic.twitter.com/Fh7q32FEYX