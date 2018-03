Unták a járókereteket, ezért néhány diák feldobta a kinézetüket

A staffordshire-i Abbotsholme Iskola diákjai a Barrowhill Hall Idősek Otthonában élők járókereteit újították fel, miután az otthon lakói arról panaszkodtak, hogy azoknak unalmas és sivár a kinézetük. Mindegyik darab személyre szabottan készült, extravagáns szalagok és különböző díszítések kerültek a keretekre.

A 97 éves Peggy Hughes nagyon élvezte a fiatalok társaságát, járókerete pedig elképesztően tetszett neki, miután pompás színekbe borulva kapta vissza.

The children @AbbotsholmeSch visit us every Monday and yesterday helped to #pimpmyzimmer by making colourful stars and pom-poms. They not only look great, they make it easier for people to recognise their frames pic.twitter.com/FoHi0rnykC

„Sajnos ilyen színes járókereteket nem kapni, csak szürkét, ezért nagyon tetszik, amit kaptam. Büszke vagyok rá, fel akarok állni és menni, hogy mutogathassam.”

We can't keep Peggy out of the newspapers! Read how - and why - she and other residents are enjoying 'pimped up Zimmers' thanks to their young friends from @AbbotsholmeSch #pimpmyzimmerhttps://t.co/6IwT4bkdDv