Ritka felfázással küzd 5 éve

Mintha mindig fel lenne fázva, olyan betegséggel küzd a 25 éves Éva. A tünetek 5 éve kezdődtek – számolt be a Tények. Egy éve diagnosztizálták a szentesi lánynál az úgynevezett hólyagfájdalom-szindrómát (IC-szindróma), ami egy igen kellemetlen urológiai betegség: állandó vizelési ingerekkel és vizelettartási problémákkal jár, akkor jöhet elő, ha valakinek sok hólyaghurutos megbetegedése volt.

A lány az interneten keresett segítséget az elviselhetetlen betegség miatt, és eközben tudta meg, hogy több százan szenvednek még ugyanettől a betegségtől.

Most már értük is, és magamért is szeretnék megoldást találni erre a betegségre, mert Magyarországon ez nem gyógyítható, csak a tünetek enyhíthetőek, de arra sincsenek biztos módszerek