Szelfikkel gyógyítja magát a kutyatámadást túlélt kislány

Az akkor ötéves floridai kislányt, Zoey Woodyt két pitbull támadta meg tavaly, és mire az édesanyja, Paige közbeléphetett, hogy saját testével óvja a gyermeket, a kutyák már darabokra marcangolták Zoey arcát.

Mostanra Zoey két rekonstrukciós műtéten is átesett, a következő pedig jövő hónapban esedékes, a hegek azonban mindig látszani fognak. „Egy ideig kérdezgette, hogy ő csúnya-e, de természetesen megmondtam neki, hogy ő így is nagyon szép” – emlékezett vissza az édesanya, hozzátéve, hogy a kislánynál poszttraumatikus stressz szindrómát (PTSD) diagnosztizáltak, és hogy nagyon sokáig nem is mert egyedül aludni az eset után.

Hála a szakemberek és a család kitartó törődésének, Zoey sokkal jobban érzi magát – és ebben közrejátszik a technológia is. Átlagosan napi harminc szelfit készít, különböző grimaszokat vág rajtuk, mosolyogni próbál, bár ez még nem megy tökéletesen. Az édesanya, Paige szerint így dolgozza fel önmaga számára a gyógyulás folyamatát, mert a tükröket például kényszeresen kerüli, egyedül a telefon kijelzőjén, kamera által homályosan hajlandó a saját arcát megvizsgálni.

Az orvosi vizsgálatok finanszírozásához a család az eddigiekben éppúgy, mint most, az internet támogatását kéri, hiszen minden egyes orvosi beavatkozás utazással és több ezer dolláros kiadással jár.

„Az emberek nagylelkűsége nélkül nem találkozhattunk volna azokkal a kiváló szakemberekkel, akik most a kislányom gyógyulására ügyelnek” – összegezte Paige.

