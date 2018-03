Jogsértések a sürgősségiken – ez nem mehet így tovább

Egyre-másra érkeznek a felháborodott betegek történetei a sürgősségi betegellátó osztályokról. Eközben mindenki tisztában van az ott dolgozó orvosok, egészségügyi dolgozók heroikus munkájával is. A Társaság a Szabadságjogokért véleménye szerint a sürgősségi osztályokon nemcsak a betegek, hanem az orvosok, ápolók jogai is rendszerszinten sérülnek. A TASZ most ügyfeleket keres, és kedden este 7-kor élő videóban válaszol a ti kérdéseitekre is a sürgősségikkel kapcsolatban az NLCafé Facebook-oldalán.