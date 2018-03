Egy 12 éves kislány tanítja a világot rajzaival a szépséghibák elfogadására

Dana Abbey már ötévesen is képes volt meglátni és szemléletesen megragadni az emberek különbözőségéből fakadó szépséget. A most 12 éves kislány rajzaira nem véletlenül olyan fogékony a közönség. Dana különböző bőrhibával vagy testi fogyatékossággal rendelkező embereket örökít meg, akik pont a másságuk miatt gyönyörűek a kislány rajzain.

Dana rajzait először idősebb nővére kezdte el megosztani a közösségi oldalán, mostanra azonban a 12 éves lánynak is saját oldala van, ahol sokan meg is vásárolják az illusztrációit. A kislány kezdetben maga is meglepődött, hogy rajzai mekkora hatást gyakorolnak az emberekre, úgy érzi, sokaknak segíthet általuk önmaguk elfogadásában. Nagy álma, hogy egyszer egy galériát nyithasson rajzainak New Yorkban, amihez a legjobb úton halad, hiszen tehetségét felismerve most már egy rangos képzőművészeti programon tanítják.

(Forrás: Yahoo)