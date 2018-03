Már kapható az újrahasznosítható menstruációs bugyi

Forradalminak is nevezhető fehérneműt dobott piacra a brit WUKA nevű cég. Olyan fekete bugyit gyártanak, amely köztes nedvszívó rétegének köszönhetően akár 3-4 tamponnyi vért is képes szivárgás nélkül magában tartani. A bugyi 11 órán át hordható, mielőtt mosásba kellene tenni, és természetesen szárítás után újra bevetésre kész.

A cég szerint hosszú távon rengeteget spórolhatnak a menstruációs bugyival a nők, hiszen nem kell havonta tamponra és betétekre költeniük. Arról nem is beszélve, hogy a nap folyamán nem kell egyfolytában ügyelni a betét- vagy tamponcserére, és a viselése is komfortosabb a folyton elcsúszkáló betétekénél. Jelenleg 30 dollárba kerül egy újrahasznosítható menstruációs bugyi, amelyet a szerencsés brit nők már meg is tudnak rendelni a cég honlapjáról.

(Forrás: The Sun)