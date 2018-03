A mentő sem tud bemenni a bagi utcába, akkora a sár az úton

Rendszeresen sártengerré változik az út a Pest megyei Bag egyik utcájában –210 derült ki az RTL Klub riportjából. Itt mindennaposnak számít, hogy többméteres pocsolyák nehezítik a közlekedést: egy babakocsis séta itt nem egyszerű feladat, a postás sem jár erre, és volt, hogy a mentő sem tudott bejönni – helyette az itt lakóknak kellett kivinniük a beteget a sarokra.

A helyiek felháborítónak tartják, hogy ilyen körülmények között kell élniük, ráadásul a fővárostól alig 40 kilométerre. Állításuk szerint itt az is előfordul, hogy az egész út víz alá kerül, ilyenkor pedig már a gumicsizma sem elég.

Az itt lakók évek óta kérik az önkormányzatot, hogy csinálják meg az utat. A legnagyobb előrelépés, ami eddig történt az ügyben, hogy néhányszor kővel töltötték fel az utat. Ez azonban csak időszakos megoldást jelentett, pár hónap után ismét tönkrement az út.

A helyi polgármester állítása szerint többször is nyújtottak már be pályázatot, de azt mindig visszadobták különböző indokokkal. Elmondása szerint már tervek is készültek, csak a pénz hiányzik a munkára: egészen pontosan 20 millió forint. A településnek pedig nincs erre ennyi pénze, mivel a költségvetésük éppen csak arra elég, hogy az intézményeket működtessék.

Az RTL Klub riportja: