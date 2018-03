Az életéért küzd a fiatal magyar focista

Tavaly novemberben mi is megírtuk annak a fiatal kótaji focistának a történetét, aki egy mérkőzésen rosszul lett, kórházba szállították, majd kiderült, hogy agydaganata van. Markovics Dávid akkor azt mondta: már korábban is előfordult vele, hogy fejelés után úgy érezte, nehezen áll meg a lábán, de nem gondolta, hogy ilyen komoly a baj. Az orvosok ugyanakkor azt mondták, a daganatot még időben vették észre, és meg lehet műteni. Az akkor 21 éves fiút nem sokkal később meg is operálták, és a háromórás beavatkozás során sikeresen eltávolították a tumort.

A fiú a karácsonyt otthon, családi körben töltötte, ezután azonban ismét rossz híreket közöltek vele az orvosok: kiderült, hogy a szövettani vizsgálat alapján rosszindulatú volt a daganata, és mivel a testében maradhattak még rákos sejtek, kemoterápiára volt szüksége.

A fiatal fiú számára embert próbáló volt a kezelés, de most már jobban van:

Eleinte gyakran gyötört rosszullét, hánytam, és étvágyam sem volt, szerencsére ezek a tünetek csak a kezdetekkor jelentkeztek. Jól érzem magam, hála az égnek, nincs panaszom. Az orvosok bátorítanak, biztatnak, hogy jók az esélyeim. Nem adom fel a harcot!

– nyilatkozta a lapnak.

Sajnos azonban még mindig nem biztos, hogy Dávid túl van a nehezén: a 4-6 hét múlva sorra kerülő MR-vizsgálat alapján határozzák meg majd az orvosok, szükség van-e esetleg újabb kezelésekre – írja a Blikk. Teljesen gyógyultnak csak akkor lehet nevezni, ha 5 éven belül nem jelentkeznek nála rákos sejtek.

Markovics Dávid kitartása azonban töretlen. Bízik benne, hogy a vizsgálati eredmények jó híreket hoznak majd, családja, barátai, csapattársai szeretete, valamint sok ismeretlen ember támogatása ad erőt neki.

„Törekszem arra, hogy minél egészségesebben éljek. Igyekszem nem stresszelni, és a táplálkozás is nagyon fontos, kerülöm a zsíros ételeket, leginkább salátát és csirkét eszem” – mondta arról, mi mindenre figyel a gyógyulás érdekében.