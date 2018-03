Otthagyta jól fizető állását, hogy szexjátéktesztelő legyen

Egy 60 000 fontot fizető munka elhagyása nem könnyű. De ha az alternatíva hetente 20 orgazmust ígér, és még fizetnek is érte, valakinek nagyon megéri. Például Cara Douglasnek, aki vagyonkezelő szakértőként dolgozott, de már nagyon unta az irodai életet. Így kapóra jött az akkor felmerülő, szexjátéktesztelői munka, mely vibrátorok, síkosítók és különböző szexuális játékok kipróbálását foglalja magában. A nő szerint nyilvánvalóan sokkal élvezetesebb ez a munka, amibe bevonja vőlegényét is. Cara eddig körülbelül 3000 szexuális segédeszközt tesztelt le, és elmondása szerint nagyon élvezi a munkát.

„A felét keresem meg csak annak, mint a bankban, de most kétszer annyira jól szórakozom. Utáltam bankár lenni, és most azért fizetnek nekem, hogy valami olyasmit csinálok, amit szenvedélyesen élvezek. Mindig is szerettem a szexuális játékokat, így nagyon szerencsésnek érzem magam, hogy olyan dologból csináltam karriert, ami a hobbim.”

„Ezek az eszközök rengeteg módon változtattak az életemen, pozitív irányban. Számomra olyanok, mint valami szexuális fűszerezés. »Új ízeket« adnak a szexhez, és magasabb szintű intimitást hozhatnak egy pár szexuális életébe. Biztosítják, hogy a dolgok soha ne legyenek ugyanolyanok.”

Metro