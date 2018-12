Hogyan szabaduljunk meg a makacs zsírpárnáktól?

1. Vákuumos zsírbontás

Ezzel a módszerrel célirányosan azt a testrészünket tudjuk kezelni, amelyikkel elégedetlenek vagyunk. Megeshet, hogy csupán a combunk belső részéről, a karunkról (integetőháj) vagy éppen a csípőnkről szeretnénk néhány centit lefaragni. Előnye, hogy felveszi a harcot a narancsbőr ellen, fokozza az anyagcserét, a keringést a kezelt területen. Az összetapadt kötőszöveti rétegeket szétválasztva lazítja fel a zsírt, amely a nyirokrendszeren és a vénás rendszeren keresztül távozik a szervezetből. Bár ez a módszer igen hatékony, maga a kezelés kissé kellemetlen, akár fájdalmas is lehet.

2. Infraszauna

Az infraszaunát ma már akár egyszemélyes méretben is beszerezhetjük, amely nagyjából akkora helyet foglal el a lakásban, mint egy zuhanykabin. A módszer lényege, hogy az infrasugarak akár 5 mm mélyen behatolnak a bőrünk alá, és onnan haladva melegítik fel a testünket. A hő hatására kitágulnak az erek, felgyorsul a vérkeringés, fokozódik az anyagcsere. A fokozott izzadás által a méreganyagok is távoznak a szervezetből, így a zsírsavak is. Nagyjából fél óra infraszaunázással akár 300 kalóriától is megszabadulhatunk.

3. Mezoterápiás zsírbontás

A mezoterápiás zsírbontás az elődjéhez képest – amikor tűkkel végezték a kezelést – jóval kíméletesebb, kevésbé fájdalmas módja a zsírpárnák eltávolításának. A kezelés során tűvel vagy lézerrel speciális hatóanyagokat juttathatunk a szervezetünkbe, méghozzá a problémás területre. Figyeljünk arra, hogy a kezelés után jóval több folyadékot igyunk a szokásosnál. Minél több zsírtól szeretnénk megszabadulni, annál több kezelésre van szükségünk. A módszer előnye, hogy a cellulitisz csökkentésére is alkalmas.

4. Ultrahang

Az ultrahangos készüléknek számos előnyét élvezhetjük. Szinte egy komplett szépségszalont vihetünk haza, amely visszaadja a bőrünk feszességét, elősegíti a fogyást, csökkenti a cellulitiszt, sőt még a mozgásszervi problémáink, sportsérüléseink kezelésére is kiválóan alkalmas. Ez a sejtszintű mikromasszázs hőtermelődéssel jár, mely serkentőleg hat az anyagcsere-folyamatokra, illetve a nyirokkeringésre, az erek kitágulnak, vérbőség jelentkezik, javul az oxigénfelhasználás, fokozódik a sejtregeneráció. Az anyagcsere-folyamatok fokozódásának eredményeként bőrünk feszesebbé válik, növekszik a kollagén rostok termelése, a feszült, merev izmok ellazulnak, a gyulladások enyhülnek, a zsírbontás fokozódik. Az eredményt tovább fokozhatjuk, ha speciális krémeket használunk. A kencéket önmagukban csupán néhány milliméternyi mélyre tudjuk bemasszírozni a bőrünkbe, ám az ultrahang hatására megnő a bőr áteresztőképessége, illetve a kötőszöveti rostok folyadékfelvevő képessége, így a különböző készítmények felszívódása gyorsabb és jóval hatékonyabb. Ma már kapható olyan otthoni készülék, amely az eddigieknél jóval szélesebb – 0,8 és 3 MHz közötti – ultrahangtartomány kibocsájtására képes, ezáltal sokkal szélesebb a felhasználhatósága, sokkal hatékonyabb, így képes a mélyebb rétegekbe is behatolni.

5. Rádiófrekvenciás arc- és testkezelő

A rádiófrekvenciás arc- és testkezelések áldásos hatását ma már az otthonunkban is élvezhetjük. A rádióhullámok szöveti elnyelődése hő termelődésével jár, mely helyi vérbőséget okoz. Ennek következtében fokozódik az anyagcsere, javul a szövetek oxigén- és tápanyag-ellátottsága. A melegítés hatására a zsírsejtekben felhalmozódott zsír, illetve méreganyagok egy része is távozásra kényszerül a nyirokkeringésen keresztül, ezáltal csökken a zsírsejtek mérete. A szövetek közti felesleges víz kiürülésével pedig fokozódik a bőr rugalmassága. A kötőszövet megújulása a bőrfelszínen is érezteti hatását, látványra simábbá, tapintásra rugalmasabbá, feszesebbé válik a bőrünk, a ráncok mélysége pedig szemmel láthatóan csökken. A rádiófrekvenciás kezelés még hetekkel, hónapokkal később is érezteti hatását.

Zsírégető finomságok

A különböző kezelések mellett érdemes az étrendünkbe is becsempészni néhány finom csemegét, amelyek elősegítik a fogyást és a zsírbontást.

Desszertnek joghurt

A joghurt segíti az emésztést, magas proteintartalma révén nem az izomból, hanem a zsírból fogyunk, ha a nassolások és a desszertek helyett elkanalazunk egy pohárka joghurtot. Ízesíthetjük egy kevés gyümölccsel, vagy összekeverhetjük túróval és természetes édesítővel.

Quinoa

Köretnek együnk quinoát, mert magas rosttartalmának köszönhetően igen laktató, elősegíti az emésztést, fehérjetartalma pedig megakadályozza az izmaink leépülését. Magas az E-vitamin-, a cink- és a vastartalma.

Fahéj

A fahéj nem csupán a vércukorszintünket tartja rendben, de csökkenti az étvágyat, édes ízhatást kölcsönöz a desszertjeinknek, és még zsírégető hatása is van.

Erős paprika

Az erős paprika kapszaicintartalma csökkenti az éhségérzetet, és jelentősen felgyorsítja az anyagcserét.

Zöld tea

A zöld tea javítja az anyagcserét, és elősegíti a hasi zsír lebontását, még a mélyebb, zsigeri zsírral is képes megbirkózni.

Fokhagyma

A fokhagyma nemcsak az ereink karbantartásában játszik fontos szerepet, de a zsíranyagcsere-folyamatokat is jótékonyan befolyásolja.

Almaecet

Az almaecet az egyik leghatékonyabb zsírégető. Vízzel hígítva kitűnő frissítő ital, és még az alakunkra is jó hatással van.