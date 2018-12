Így lazulj el testben-lélekben egy stresszes nap után!

Személyre szabott rituálé – Faragó Melinda pszichológus szerint ez a kulcsa, hogy legyen bármilyen megterhelő az adott nap, a végén elérhessük, hogy ránk találjon a testi – lelki harmónia. Persze, mindannyian más személyiségek vagyunk, így mindannyiunknak mást jelent a pihenés, a kikapcsolódás, ám azért vannak bizonyos praktikák, amelyeket, ha napi szinten bevetünk, egyetemesen mindegyikünkre hatnak.

1. szabály: Munka OFF!

„A rituálé, avagy a szokás hatalma, bármilyen különös, erősen hat a szervezetünkre. Ahogyan a lélek, úgy a test is szereti a rendszerességet – mondja Faragó Melinda, pszichológus. – Épp ezért, nagyon lényeges, hogy egy-egy munkanap után kialakítsuk a mi kis személyre szabott ellazító szertartásunkat. Első lépésként fontos, hogy a munkahelyi és az otthoni feladataink, tevékenységeink között legyen átvezetés. Ez lehet egy séta hazafelé, vagy némi üldögélés egy közeli parkban, otthon egy jó kávé vagy tea, de főként némi önmagunkra szánt idő, hogy hagyjuk magunkat megérkezni. Nagyon jót tesz az is, ha hazatérve átöltözünk, és ezzel együtt képletesen a munkahelyi feladatainkat is letesszük. Ténylegesen tegyük is ezt! A hazatérésünk pillanatától kezdve szüntessük meg másnap reggelig a munka-ügyekkel való foglalatoskodást. Ne legyen emiatt lelkifurdalásunk, mert az adott ügyben aznap már úgysem történik érdemben semmi, tehát ráérünk arra a nagyon fontos e-mailre másnap reggel is válaszolni.”

2. szabály: Minden nehéz téma OFF!

„Ha nyugtalanul, a különböző történések miatt feldúltan érünk haza, a testünknek nagyon jó szolgálatot tehet egy nyugtató illóolajos forró fürdő, emellett egy-egy gyógytea elkortyolgatása. A citromfű vagy az orbáncfű erre tökéletes lehet. Alaposan szellőztessünk a lakásban, mert a friss oxigén is fontos kulcsa a regenerálódásnak és a pihentető alvásnak. Emellett nem győzöm hangsúlyozni az érintés gyógyító erejét. A nyugtató, ellazító masszázs csodákat tehet. Persze, nem biztos, hogy mindig akad a közelünkben erre megfelelő emberi kéz, így akár egy masszázsfotelt is beszerezhetünk. Ha pedig már kényelmesen elhelyezkedtünk, nagyon fontos, hogy csak olyan tartalmat nézzünk a televízióban, vagy olvassunk újságban, könyvben, kikapcsolódás gyanánt, ami érzelmileg nem dúl fel bennünket annyira, hogy utána attól nyugtalanul aludjunk. Legjobb könnyed, szórakoztató, súlytalan tartalmat választani, ami arra pont tökéletes, hogy leválasszon a külvilágról és ellazult tudatállapotba hozzon. A szeretteinkkel pedig esténként törekedjünk arra, hogy ne csak a hétköznapi problémák, megoldandó feladatok kerüljenek terítékre, hanem idézzünk fel vidám emlékeket, nevessünk, játsszunk, akár társasjátékot vagy kártyázzunk, tervezzünk utazást vagy főzőcskézzünk együtt – egyszóval minden értelemben keressük azokat az ellazító, kellemes tevékenységeket, amelyek átmenetileg észrevétlenül kivonják a gondolatainkból a napi gondokat” – tanácsolja a pszichológus.

3. szabály: Mobil OFF!

„Napjainkban szinte a karunk meghosszabbítását képezi a mobiltelefonunk, és az ezzel együtt járó folyamatos online jelenlét – mondja Faragó Melinda. – Ez a napunk nagy részében nyilván kivédhetetlen, hiszen az élet mára állandó kommunikációvá vált. Azonban azért tudatosan tehetünk, hogy képesek legyünk esténként néhány órára elfelejteni a külvilágot és kicsit megállni, megnyugodni, kivonulni az állandó információ-dömpingből a testi-lelki jóllétünk érdekében. Ugyanis elég, ha csak egy rossz hírt kapunk a közösségi oldalon valamelyik ismerősünkről, vagy épp egy kellemetlen kommentet egy posztunk alá, és máris odaveszett minden igyekezetünk, amit a történést megelőző néhány órában az érzelmi ellazulásunkért tettünk. A teljes értékű pihenés kulcsa az, hogy ne érjenek bennünket felzaklató külső ingerek, márpedig az internet bőven tartogat ilyeneket számunkra. Kezdetben lehet, hogy nehéz lesz esténként lenémítva félretenni a mobilt, hiszen sokan kőkeményen függők vagyunk, de ahogy telik az idő, napról napra egyre jobban képesek leszünk elmélyülni otthon egy-egy olyan szeretett tevékenységben, ami valóban örömet okoz nekünk. Ahogyan megszoktuk, hogy 0-24-ben ott csipog mellettünk a telefonunk, annak áldásos nyugalmát is hamar érezzük majd, ha ezt mondjuk, este hattól reggel hatig nem teszi. Ha ezeket az egyszerű szabályokat betartjuk és a módszereket a magunkévá tesszük, hamar meg fogjuk tapasztalni az életminőségünk javulását.”

Extra tipp:

A három M, azaz: mozgás, mantra, masszázs

Szakértőnk szerint a nap végi harmonikus lelkiállapot elérésében kulcsfontosságú a mozgás. Már akkor nagyon sokat tehetünk magunkért, ha munka után, vagy lefekvés előtt egy-két órával sétálunk, kocogunk, tornázunk vagy jógázunk egyet. A mozgás ugyanis endorfint szabadít fel bennünk, ami kiváló stresszűző. Rendkívül jó szolgálatot tehet a feszült izmok ellazítására a masszázs is, ha masszőrhöz nem jutunk el heti több alkalommal, akkor akár egy masszázsfotel vagy egy erőteljes talpmasszázs készülék képében, hiszen a masszázs –ahogy a mozgás is- csak akkor fejti ki igazán a hatását, ha rendszeres. Ma már olyan intelligens élményfotelekhez is hozzá lehet jutni, amely, miután belehuppantunk, szkenneli a gerinc, a csigolyák és az izmok aktuális helyzetét, majd a személyes kondíciónkat figyelembe véve juttat bennünket ideális masszázshoz, amely egyrészt relaxál, kényeztet, másrészt az egészségünkre is jó hatással van. Mindezt pedig megkoronázhatjuk azzal, hogy elmerülünk a meditáció csodás technikájában, amely lelki is és szellemi felfrissülést nyújt. A pozitív mantrák rendszeres ismétlése észrevétlenül hangol bennünket optimizmusra és jókedvre a hétköznapokban.