Tuti tippek – így vészeld át a hosszú repülőutat!

1. Öltözzünk kényelmesen

A légi-jólétünk alapfeltétele, hogy öltözzünk nagyon kényelmesen és lehetőleg rétegesen, felkészülve arra, hogy a repülőn inkább hideg van, mint meleg! Épp ezért nem árt, ha készülünk meleg pléddel, kispárnával is, amit magunkkal viszünk a fedélzetre. Érdemes a kézipoggyászunkba becsomagolni egy váltás nyári ruhát, amibe a gépen átöltözhetünk, hogy a célországba érkezve ne kelljen egészen a szállásig sülnünk a meleg holmikban!

2. Szórakoztassuk magunkat!

Tíz-tizenkét óra nagyon hosszú időnek érződhet a levegőben, még akkor is, ha szerencsénk van, és éjszaka utazunk. Épp ezért, érdemes készülnünk a hosszú repülésre jó könyvekkel, (praktikus az e-book olvasó), jó filmekkel (pen-drive a legtöbb fedélzet szórakoztató rendszeréhez kapcsolható), vagy akár kártyával, társasjátékkal, hogy kellemes kikapcsolódásnak tűnjön a magasban töltött idő. Ha gyerekekkel utazunk, különösen fontos, hogy vigyünk elég figyelemlekötő játékot, színezőt, rajzfilmet, vagy bármit, amivel szívesen töltik az időt.

3. Mozogjunk!

Egy hosszú repülőutat egy helyben végigülni és szigorúan csak akkor fölállni, ha a mosdóba kell mennünk, igen nagy kegyetlenség a testünkkel szemben. Óránként legalább egyszer álljunk fel a székünkből és sétálgassunk fel-alá a fedélzeten, mozgassuk meg a végtagjainkat, és akár tornázzunk is egy kicsit! Mindez egyáltalán nem kínos, és valószínűleg sokan követik majd a példánkat, hiszen senki nem akar elgémberedett, megkínzott izomzattal leszállni a célállomáson. Ha pedig mosdóba kell mennünk, induljunk azonnal, ne húzzuk az időt, mert sosem lehet tudni, mikor jön egy légörvény, ami ellehetetleníti, hogy eljussunk oda, ahová a király is gyalog jár.

4. Masszírozzunk, masszíroztassunk!

Kérjük meg az útitársunkat, hogy masszírozza meg a nyakunkat, és mi is ajánljuk fel a szolgálatainkat ilyen értelemben. Hasznos lehet, ha beszerzünk egy pici, hordozható, hőterápiás masszírozógépet az indulásra, amely az utunk bármelyik szakaszában felüdülést nyújt és amellett, hogy átgyúrja az izmainkat, melegít is, ami a többnyire igen hűs fedélzeten valóságos áldás lehet. Nem beszélve arról, hogy hazatérve használhatjuk majd otthon, és az irodában is feltöltődés gyanánt, akár két munkafolyamat között.

5. Fontos a megfelelő étkezés!

Majd’ fél nap alatt a repülőgépen az sem mindegy, mit eszünk, pláne akkor, ha valamiféle ételallergiával vagy intoleranciával élünk. Érdemes előre tájékozódnunk az adott légitársaságnál, hogy milyen lehetőség áll rendelkezésünkre a mentes-étkezést illetően és az igényeinket idejekorán jelezni, mert a fedélzeten már késő – ebből pedig jócskán adódhatnak kellemetlenségeink.

6. Vizet és cukorkát!

A repülőgép fedélzetének mesterséges levegője elképesztően szárító hatással bír, mind a bőrünkre, mind a szervezetünkre nézve. Épp ezért, nagyon fontos, hogy igyunk eleget, és az utazás alatt is gyakran frissítsük fel magunkat nedves törlőkendővel, majd némi hidratálókrémmel. Leszálláskor és felszálláskor a hirtelen nyomáskülönbség miatt bedugulhat a fülünk, amin cukorkaszopogatással segíthetünk. Legyen nálunk cukorka, mert erre az adott légitársaság vagy gondol, vagy nem!

7. Számoljunk le a félelmeinkkel!

Távoli, egzotikus tájakra nyilván csak repülővel juthatunk el, így még azok is vállalják a kockázatot, akik rettegnek a levegőben töltött időtől. Ha mi is félelmekkel küzdünk, legjobb, ha mindent elkövetünk annak érdekében, hogy az út során minél jobban lefoglaljuk magunkat. Felszálláskor jó ötlet lehet egy pohár ellazító finom bor vagy pezsgő. Segíthet, ha nem ülünk az ablak mellé és egyszerűen azt képzeljük, hogy buszon utazunk, de hasznunkra lehet a meditáció és a pozitív mantra is, miszerint minden rendben lesz és szerencsésen landolunk majd álmaink szigetén!

8. Kapcsoljuk be a levegő fújót a fejünk felett!

Bizonyos vélekedések szerint a repülőgépeken a fejünk felett lévő extra levegő befúvóka bekapcsolása és használata esetén kevésbé lehet beszívni a repülőgépek fedélzetén terjedő légúti fertőzéseket okozó vírusokat, baktériumokat. Érdemes pici, 50ml-es légfertőtlenítő olajokat is beszerezni, amelyek szintén ezt a célt szolgálják. Sokat segíthet a folyamatos ivás is a nyálkahártya nedvesen tartására, de már lehet olyan különleges cukorféléket is kapni, amelyek egy filmréteget húznak a nyálkahártyára, hogy megelőzzék a fertőzések kialakulását.