Így éld túl a sok ülőmunkát!

1. Ne feledjük a mozgást!

Ha ülőmunkát végzünk, a lehető legfontosabb, hogy ahányszor csak lehet, átmozgassuk a testünket. Óránként legalább egyszer álljunk fel a monitor elől, sétáljunk egyet akár a folyosón, akár a ház körül. Végezzünk fej- és vállkörzéseket, mozgassuk meg a csuklónkat és a bokánkat. Ám már azzal is nagyon sokat tehetünk magunkért, ha telefonálás közben sétálgatunk az irodában. Ha belefeledkezünk egy-egy munkafolyamatba, jellemző, hogy nem érzékeljük az idő múlását. Praktikus beállítanunk a telefonunkon egy óránkénti sétaemlékeztetőt. Az is fontos, hogy szellőztessünk minél többet az irodában.

via GIPHY

2. Használjunk védőszemüveget!

A monitor előtt a szemünk is fokozott igénybevételnek van kitéve. Gyakori az ülőmunkát végzők esetében az úgynevezett szárazszem-effektus, ami azért jön létre, mert egész egyszerűen elfelejtünk pislogni. Erre is érdemes emlékeztetnünk magunkat, ahogyan a nyugtató hatású szemcsepp, műkönny, valamint a védőszemüveg használatára. Egy-egy dioptria nélküli, kifejezetten a monitor ártalmas hatásainak kivédésére való darabbal nagyon sokat tehetünk a szemünk világáért, és a kellemetlen tüneteket – úgymint szemégés, viszketés, szárazság érzés – jórészt elkerülhetjük.

3. Egy kis masszázs csodát tesz!

Az irodai munkát végzők egy részének szerencséje van, hiszen egyre több úgynevezett „gondoskodó vállalat” szerez be masszázsfotelt vagy hív hetente-kéthetente irodai mobil masszőröket. Itt is az az elv érvényesül, hogy amit nem rendszeresen csinálunk, az kevésbé eredményes, tehát ha ló nincs, szamár is jó elven „jobb egy gépi masszázs naponta, mint egy kézi havonta”.

via GIPHY

Így hát az se keseredjen el, akinek a munkáltatója nem biztosít ilyen lehetőséget, mert már léteznek egészen kis méretű, zseb-masszírozógépek is, amelyek remekül felébresztik az elgémberedett izmokat a Csipkerózsika-álmukból. Hatásukra felpezsdül a vérkeringésünk, és a sejtjeink tápanyaghoz és oxigénhez jutnak. Egy ilyen kis készüléket pillanatok alatt felerősíthetünk a nyakunkra, vállunkra, derekunkra, combunkra vagy akár a vádlinkra is, de egértámasznak is használhatóak. Használatuk a téli zimankóban különös jólesik, hiszen kellemes meleget áraszt, emellett jó hatással van az úgynevezett sms-nyak tüneteire, valamint a hasunk területén alkalmazva szükség esetén a menstruációs görcsöket is enyhíti és az emésztést is serkenti.

4. Legyünk aktívak a szabadidőnkben!

Ha sokat ülünk a munkahelyünkön, azt a szabadidőnkben muszáj sok mozgással kompenzálnunk. Törekedjünk arra, hogy minél többet sétáljunk, kocogjunk – akár munkába menet – a szabad levegőn, és páros vagy családi programnak is inkább aktív kikapcsolódást, kirándulást vagy sportos tevékenységeket szervezzünk egy helyben ülős időtöltések helyett. Ma már hipp-hopp letölthetők az okostelefonokra olyan applikációk, amelyek a személyes paramétereink alapján pontosan meghatározzák, mennyit kell naponta mozognunk ahhoz, hogy egészségesek maradjunk. A lépésszámláló appok hihetetlen motiválók tudnak lenni, próbáljuk ki, töltsünk le egyet és teljesítsük a kéréseit!

via GIPHY

5. Szellemileg is kapcsoljunk ki!

Nagyon fontos, hogy amikor egy-egy munkafolyamattal végzünk, ne nyergeljünk át azonnal a következőre – hagyjunk magunknak időt az átállásra. Igyunk meg egy kávét vagy teát, csevegjünk pár percig a kolléganőnkkel, vagy hívjunk fel egy kedves ismerőst, és egy kicsit szakadjunk ki a feladatok tengeréből. Ha így teszünk, észre fogjuk venni, hogy a következő egy órában sokkal hatékonyabbak leszünk. A feladataink közé beiktathatunk néhány percnyi csöndes relaxációt is, ami csodálatosan felfrissíti a szellemet!