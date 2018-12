Eredményes antiaging hatóanyagok nélkül? Már lehetséges!

A szépségipar újgenerációs, kémiai hatóanyagok nélkül is igen hatékony antiaging és bőrregeneráló készülékei úgy működnek, hogy maximálisan kihasználják a bőrünk saját önmegújító képességét, azaz nincs szükség másra, csak az általuk leadott közvetlen, fizikai ingerre, és máris turbó üzemmódra kapcsol a kollagén-termelődés, emellett a szövetek vízmegtartó képessége is. Szilágyi Eszter, a Green Point Beauty bio-kozmetikusa most elárulja nekünk, melyik csodakészülék hogyan működik, és pontosan mire jó.

1. Sugárzóan szép bőr rádiófrekvenciával

„A rádiófrekvenciás bőrfiatalító készülék, amikor közvetlen kontaktusba kerül a bőrrel, hőt ad le. Ez a hő, amely 40-50 fokosra melegíti fel a szöveteket, behatol a legmélyebb rétegekbe, egészen az irháig – magyarázza Szilágyi Eszter. – Mindez azonnali helyi vérbőséget okoz, ami miatt fokozódik a sejtanyagcsere, javul a szövetek tápanyag és oxigén – ellátottsága, és a bőr rugalmasságáért felelős, ellustult kollagénrostok is felébrednek, majd a szépségünk érdekében munkába állnak. Ezért van az, hogy a bőrünket a kezelés után azonnal tömöttebbnek, tónusosabbnak érezzük, az apró ráncaink pedig szépen kisimulnak.” A szakember azt mondja, ez a fajta bőrfiatalítás kúra-szerűen alkalmazva a leghatékonyabb, hiszen a készülék egyre éberebbé teszi az úgynevezett fibroblaszt sejteket, amelyek a bőr rugalmasságáért felelősek. Fontos tudni, hogy a rádiófrekvenciás készülék már nem csak szalonban alkalmazható, hanem otthoni használatra is beszerezhető, és hetente egyszer alkalmazva csodákat tesz a bőrrel. „Akár szalonban, akár otthon élvezzük a hatékonyságát, nagy előnye még, hogy használata nem jár semmiféle fájdalommal, a kezelés során mindössze kellemes meleget érzünk az arcunkon. Közvetlenül a bevetése után némelyeknél jelentkezhet enyhe bőrpír, ám azonnal látványosan kisimulunk, pihentebbnek tűnünk tőle, lábadozási idővel pedig egyáltalán nem kell számolnunk. A hatóanyag-mentes rádiófrekvenciás bőrfiatalítás ideális randi előtti szépítő kezelés” – foglalja össze szakértőnk, majd hozzáteszi: a kezelés nagy előnye még, hogy télen-nyáron egyaránt végezhető, a bőr utána nem igényel a szokásosnál körültekintőbb fényvédelmet.

Tudtad? A rádiófrekvenciás készülék nem csupán bőrszépítésre alkalmas. A problémás testrészeinken használva zsírbontó hatása révén remek társunk lehet a nem kívánatos párnácskáink ellen, és a narancsbőr leküzdésében, és a striák elleni harcban is. Rendszeres használatával ugyanis jelentősen javul a kötőszövetünk állapota, fokozódik a sejtek közti anyagcsere – így ösztönzi a rádiófrekvenciás készülék megújulásra, karcsúsodásra és szépülésre a testünket.

2. Foltok és hegek ellen dermapennel

A dermapen készülék tényleg úgy néz ki, mint egy toll, csakhogy nem hegye van, hanem aprócska tűje, amely úgy dolgozik a bőrünkön, mintha folyamatosan ki-be kapcsolgatnánk. Használatához a kellemetlenségek csökkentése érdekében érzéstelenítő szükséges, de nem számít plasztikai sebészeti beavatkozásnak, 1-1,5 milliméteres mélységig a bőrbe juttatva végezheti a szükséges ismeretek birtokában lévő kozmetikus. „Miközben a dermapennel végighaladunk az arcon, az sok-sok mikrosérülést ejt a bőrön. Ezek az apró, szabad szemmel szinte nem is látható sebek pedig azonnal beindítják a szervezet öngyógyító folyamatát, serkentik kollagéntermelést és a sejtmegújulást. Azzal, hogy mindez bekövetkezik, jelentősen javul a bőr folyadékháztartása, anyagcseréje is. Mindez nem csak antiaging-szempontból jön jól: a dermapen bőrmegújító képessége remek szolgálatot tesz akkor is, ha valaki korábbi aknék miatt visszamaradt régi hegekkel, esetleg hormonális, vagy napkár okozta pigmentfoltokkal küzd” – vázolja a kozmetikus, majd hozzáteszi: a dermapent ugyan be lehet szerezni otthonra is, mégsem ajánlja olyan szívesen, mint a veszélytelen rádiófrekvenciás készüléket, hiszen ez mégiscsak egy tűs kezelés, amely szakavatott kezeket igényel. „A dermapen-kezelés után nem kell hosszú lábadozási idővel számolnunk. Utána a bőr 1-2 napig lehet piros, de csak annyira, mintha kissé megkapott volna bennünket a nap. A harmadik napra általában teljesen eltűnnek a kezelés nyomai, és bőrtípustól függően sokan már az az első alkalmat követően évekkel fiatalabb bőrképben gyönyörködhetünk. Igazán látványos és tartós eredményt azonban ebben az esetben is a kúraszerű alkalmazás hoz” – foglalja össze Szilágyi Eszter.

3. Fiatalítás plazmapennel

A legdrasztikusabb, ám az erős, mély ráncok esetében a legeredményesebb hatóanyag – nélküli fiatalítás a plazmapen-kezelés. „A készülék magas hőenergiával sokkalja a kezelt bőrfelületet, és ezek az elektromos plazma kisülések elégetik, elpárologtatják a bőr felszínén lévő rétegeket – mondja a kozmetikus. – Ezt a kezelést radikális voltából adódóan nem szabad teljes arcon alkalmazni, csak célzottan, mély ráncok esetében, illetve azok mentén, hogy a gyógyulási folyamat során a kifogásolt rész maradéktalanul megújulhasson, kisimulhasson. A plazmapen-beavatkozást természetesen érzéstelenítéssel végzik, és inkább plasztikai sebészek, kozmetológusok, ezt otthon kipróbálni semmiképpen nem szabad. A plazmapen szó szerint fizikailag tünteti el a nem kívánt ráncokat, amik helyén először sebek, majd pörkök keletkeznek, amelyek, ha egy, de inkább két hét elmúltával lepotyognak, végre látni engedik a megújult, rózsaszínes, sima bőrt.” Fontos tudni, hogy ezt a kezelést csak a leginkább napfény-mentes, téli hónapokban végeztethetjük, és még ilyenkor is magas fényvédelmet kell alkalmaznunk, hiszen a friss, még vékony és esendő, új bőr rendkívül érzékeny az UV – sugarakkal szemben. A plazmapen, mint hatóanyag nélküli készülék tehát rendkívül eredményesen alkalmazható már bevésődött, mély ráncok esetében, hiszen nem csak a bőrfelszínt, hanem a mélyebb rétegeket is megújítja, ám a használata alapos körültekintést igényel és számolnunk kell a lábadozási idővel is.