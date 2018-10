Ezért fontos az öngondoskodást már most elkezdened!

Amíg most minden negyedik, addig 2050-re minden második aktív korú keresőre jut majd egy 65 évnél idősebb ember, vagyis a nyugdíjad kiegészítésre fog szorulni. Azért, hogy idős korodban biztonságban érezhesd magad, már most is sokat tehetsz.

Kezdj el már most gondoskodni az időskori önmagadról!

Tény, hogy szüleink egészen más világban szocializálódtak, mint mi. Gyakran több generáció, nagyszülők, szülők és gyerekek éltek egy háztartásban, amit együtt ugyan könnyebb volt fenntartani, azonban a személyes tér ezekben az otthonokban jóformán ismeretlen fogalom volt. Később, a ’70-es, ’80-as években a fiatal párok külön házba, más városba költöztek, a földből kinövő lakótelepek pedig fiatal családokkal teltek meg, akik minden pénzüket új életük kialakítására áldozták.

Ha te is a 30-as, 40-es korosztályt erősíted, jó eséllyel csak a saját keresetedre támaszkodhatsz, és arra, amit magadnak megtakarítasz, hiszen szüleink nem feltétlen tudtak félretenni a mi jövőnkre. A Takarékbetétkönyvön kívül sokáig ismeretlen volt a befektetés és az öngondoskodás fogalma, a kultúrája pedig még csak most kezd kialakulni, azonban fontos, hogy időben megismerd, és biztosítsd a jövődet.

Tedd meg most, hogy később is megtehesd!

Mivel 30 év múlva a 65 év felettiek száma megduplázódik a mostanihoz képest, a nyugdíjadat biztos, hogy ki kell majd egészítened, ha a megszokott életszínvonalat idős korodban is szeretnéd fenntartani. Nem kell azonban hegyeket megmozgatnod, vagy lecsapolnod a bankszámládat, ha már most gondolsz a jövődre. Már havi 20 ezer Forint megtakarítás is rengeteget számít: 30 év alatt ez több mint 7 millió forintot jelenthet.

Az öngondoskodásnak számos formája létezik, de a legjobban akkor jársz, ha nem a bankba teszed, hanem nyugdíjbiztosítást kötsz. A nyugdíjbiztosítás díja után ugyanis minden évben 20%-os adójóváírást vehetsz igénybe, vagyis az előző biztosítási évben befizetett biztosítási díj 20%-át visszakapod – maximum 130 ezer forintig -, amit visszaforgathatsz a biztosításba, ezzel is növelve a megtakarításodat, vagy arra költheted, amire szeretnéd.

Te döntheted el milyen életet szeretnél élni

Attól függően, hogy milyen típusú nyugdíjbiztosítást kötöttél, az általad meghatározott tartam alatt élet-, baleset- és egészségbiztosítási védelmet is nyújthat számodra. Mindig tájékozódj a szerződési feltételekről, kérd biztosítás közvetítőd tanácsát, hogy az élethelyzetedhez, igényeidhez legjobban igazodó biztosítást kösd meg. A kiegészítő biztosításokat a tartam alatt rugalmasan alakíthatod, ami azért fontos, mert a biztosítást betegség vagy baleset esetén is igénybe veheted, és halál esetén is segítség lehet a hozzátartozóid számára. Eldöntheted azt is, hogy a tartam végén hogyan kéred majd a kifizetést.

Léteznek klasszikus, alacsony kockázatú életbiztosítások, ahol előre tudhatod, hogy a tartam végén mennyi lesz a minimális garantál összeg, amit kifizet neked a biztosító. A klasszikus nyugdíjbiztosítás az egyetlen olyan befektetési forma, ami évtizedekre előre is garantálni tudja az általad előre meghatározott lejárati biztosítási összeget. Ez a szigorú szolvencia szabályozásnak köszönhető, aminek minden biztosítónak meg kell felelnie, vagyis a biztosítók fizetőképességét évente bizonyítaniuk kell az MNB felé, ezzel is garantálva a biztonságodat.

A klasszikus életbiztosítások mellett vannak nagyobb rugalmasságot és felelősséget igénylő, befektetéssel kombinált, unit-linked életbiztosítások azoknak, akik a magasabb hozamért nagyobb kockázatot hajlandóak vállalni. Kockázatvállalási hajlandóságodon múlik, hogy a megtakarításod összegét növeled-e: a hozam mértéke attól függően változhat, hogy milyen alapokba fekteted a pénzedet, és mennyire kíséred figyelemmel a pénzpiaci eseményeket.