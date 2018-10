Tudod, mire vágysz majd 30 év múlva?

Gondolkodtál már azon, hogyan szeretnél élni akkor, amikor már nem kell minden reggel az óra csörgésére ébredned, és jóformán egész nap azt csinálhatsz, amit akarsz? Ha már most gondoskodsz az időskori önmagadról, nemcsak megkönnyítheted, de szebbé is teheted a nyugdíjas éveidet.

Szeretnéd felfedezni a világot?

Életünk nagy részét azzal töltjük, hogy dolgozunk, így sokan nyaralni is ritkán jutunk el. Nyugdíjasként azonban a mostani énedhez képest időmilliomos leszel, így főként anyagi lehetőségeid szabhatnak majd határt a világ felfedezéséhez. Ha nem a négy fal között szeretnéd tölteni az időd nagy részét, és a sarki közértnél távolabb is el szeretnél jutni, tegyél félre már most, hogy idős éveidben kedvedre utazhass! Nézz szét a nyugdíjbiztosítások között, mert ha életbiztosításba fizeted a megtakarításodat, nemcsak a lejáratkor juthatsz pénzhez – akár többhöz is, mint amennyit befizettél -, hanem a tartam alatt az egészség – és balesetbiztosítások is a segítségedre lehetnek.

KAPCSOLÓDÓ Az öngondoskodó életszemlélet

Mire költesz majd szívesen?

Tedd a kezed a szívedre: egy csinos kabát, egy új cipő, vagy egy szép táska sokat lendíthet a kedélyállapotodon, és a kinézeteden, ugye? Ha szeretsz öltözködni, és nem hagy hidegen a divat, ne gondold, hogy ez az igényed idős korodra alább hagy. Nem fogsz otthonkára váltani 30 év múlva sem, ha már most sem mindegy, hogy mit mivel veszel fel. A megtakarításod egy részéből évtizedek múltán is vehetsz szép holmikat, anélkül, hogy azon kellene gondolkoznod, min spórolod meg a kiadásaidat. Ha nyugdíjbiztosításba fekteted a pénzedet, meghatározhatod, hogy idős korodban járulék, azaz havi kifizetés formájában fizessen neked a biztosító, amivel aktív éveidhez hasonló életszínvonalat tudsz fenntartani, vagy egy összegben szeretnél hozzájutni a megtakarításodhoz. Ha hosszútávú életbiztosítást kötsz magadra, az előző évi befizetéseid után minden évben 20%-os adójóváírást kérhetsz, amit a tartam alatt is arra költhetsz, amire szeretnél, de az összeggel eseti befizetés formájában a megtakarításodat is gyarapíthatod.

Milyen nagyszülő szeretnél lenni?

30-40 év múlva esélyes, hogy már nagyszülő leszel, és az unokáid számra te leszel az etalon, ami az almás piskótát és a húslevest illeti. A nálad töltött hétvégéket azonban nemcsak a finomságokkal, hanem élményekkel is varázslatossá teheted: ha az unokáiddal együtt mentek el kirándulni, vagy cukrászdába, étterembe, kiállításra, esetleg moziba. A születésnapokra a bicikli, a kismotor, vagy egy tábor feledhetetlen ajándékok lehetnek, amelyek költségeit a megtakarításaidból fedezheted majd. Valójában a most meghozott döntéseden múlik mennyire tudsz majd részt venni a családod anyagi támogatásában, és milyen élményekkel tudod gazdagítani a saját magad és szeretteid életét.