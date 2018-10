Előtakarékosség: Így gondoskodhatsz a szeretteidről

A párod, a gyereked, a leendő unokáid, vagy akár a szüleid válláról is leveheted az anyagi terheket, ha a pénzedet okosan fekteted be. Ha nyugdíjbiztosítást kötsz, nemcsak saját magadról, hanem a szeretteidről is gondoskodhatsz.

Felelős szülő, nagyszülő

Megtakarítást bárki számára létrehozhatsz. Egy hosszú távú nyugdíjbiztosítással a születendő gyerekedet taníttatását, lakásvásárlását is támogathatod, de tartamtól függően akár unokáid számára is félretehetsz egy nagyobb összeget. A megtakarítást a tartam végén arra költheted, amire jónak látod, annak adhatod, akinek szeretnéd. Költhetsz utazásokra vagy beszállhatsz a családi kasszába egy váratlan kiadásnál: bármire fordíthatod, amire szükségetek lesz, és ezzel nemcsak megkönnyítheted szeretteid életét, de példát is mutathatsz számukra a pénzügyekben. Mivel a nyugdíjbiztosítás egyben életbiztosítás is, vagyis halálesetre is fizet, így, ha a biztosítás ideje alatt veled valami történik, a biztosító a szeretteid válláról leveszi az anyagi terhet annak függvényében, hogy mekkora összegre kötötted a kockázati részt.

Tehermentesítő kiegészítő biztosítások

Ha a nyugdíjbiztosítás mellé kiegészítő baleset – és egészségbiztosítást is kötsz, nemcsak magadon, hanem a szeretteiden segíthetsz. Ha eltörik a karod, ha egy ideig keresőképtelenné válsz, ha kórházba kerülsz, vagy ha a szerződés létrejötte után alakul ki egészségügyi panaszod – attól függően milyen biztosítást kötöttél -, a biztosító fedezheti a gyógyszerek, a vizsgálatok költségét, pótolhatja a keresőképtelenség miatt kiesett fizetésed egy részét, a járulékos költségeket, és akár kórházi napi térítésre is számíthatsz. Egy hozzád igazodó életbiztosítással nemcsak a saját, hanem a hozzád közel állók válláról is leveheted az anyagi terheket. A szerződés megkötése előtt tájékozódj arról, hogy a szerződési feltételek alapján a biztosítás milyen eseményekre térít, nézd át a szerződési feltételeket és egyeztess biztosításközvetítőddel is.

Minden évben pénzhez jutsz

A nyugdíjbiztosítás nagy előnye, hogy évenként 20% adójóváírást vehetsz igénybe az előző évi befizetéseid után. Vagyis már a biztosítás tartama alatt is pénzhez jutsz, amit arra fordíthatsz, amire szeretnél. Költheted magadra, vagy a szeretteidre is, a gyereked tandíjára, háztartási gépekre, de akár a biztosításba is befizetheted, hogy tovább növeld a megtakarításodat. Mivel az adójóváírás összege akár 130 000 forint is lehet, így akár a család nagyobb kiadásaihoz is hozzájárulhatsz.