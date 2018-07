Te melyiket választanád? (X)

Gombóc Artúr jutott eszembe, hogy szereti a kerek csokoládét, a szögletes csokoládét, a hosszú csokoládét, a rövid csokoládét, a gömbölyű csokoládét, a lapos csokoládét, a tömör csokoládét, a lyukas csokoládét, a csomagolt csokoládét, a meztelen csokoládét, az egész csokoládét, a megkezdett csokoládét, az édes csokoládét, a keserű csokoládét, a csöves csokoládét, a mogyorós csokoládét, a tejcsokoládét, a likőrös csokoládét, a tavalyi csokoládét, az idei csokoládét, és minden olyan csokoládét, amit csak készítenek a világon. Valahogy én is így vagyok a tollakkal. Szeretem őket, minden formában, de azért akadnak kedvencek. Egy praktikus golyóstoll mindig ott lapul a táskámban.

Az, hogy éppen milyen tollal szeretünk írni, korosztályfüggő.

Amíg a gyerek nem tud írni, csak rajzolgat és firkálgat, azt szereti, amelyik színes, amit meg tud fogni a kicsi kezével, amelyik izgalmas, és felkelti a figyelmét.

Erre a Pilot Mika tollak a legalkalmasabbak. Minden színhez egyedi dizájn társul, így összesen 24 féle, gyűjthető, limitált kiadású toll közül választhatunk.

Később kisiskolás korban a legfontosabb, hogy könnyedén tudjon vele írni, ne hagyjon pacákat, ne kenődjön el, és egyértelmű tiszta vonalat írjon a papírra.

Pont ilyen a Pilot Super Grip sorozata. Újgenerációs tintával és a kényelmes gumírozott markolattal az írás olyan örömteli lehet, mint soha korábban. A kisiskolások lassan írnak, meggondolják magukat, gyakrabban hibáznak, így az eredeti, törölhető Frixion toll is nagyon jól jöhet nekik, amely radírtörmelék nélkül tüntetni el az írást.

A felsősök, középiskolások és egyetemisták „tollfogyasztása” a legnagyobb. Ilyenkor már teljesen tisztában vannak azzal, hogy milyen típusú tollal szeretnek a legjobban írni. Ők azok, akik folyamatosan jegyzetelnek – és szeretnék is később elolvasni, amit leírtak – gyorsan írnak, ezért elengedhetetlen az olyan toll, amely könnyedén siklik a papíron és strapabíró. Ezért lehet ideális számukra a gyors és kényelmes Pilot Acroball golyóstoll, amely simább és gördülékenyebb írást tesz lehetővé. Különleges tintájának köszönhetően folyamatosabban lehet vele írni. Tökéletesen illeszkedik a kézbe, nem fárasztja sem az ujjakat, sem a csuklót és rendkívül strapabíró is. Nemcsak jegyzetelésre, de dolgozatíráshoz is kiváló.



Felnőttként olyan tollat keresünk, amely a személyiségünkhöz, az írásképünkhöz, az igényeinkhez és a céljainkhoz is alkalmazkodik. Gyakran használunk különböző tollakat a munkához, szerződés aláírásához, adatkitöltéshez.

Visszatérve Gombóc Artúrhoz… mindegy, milyen tollat keresünk, a Pilot kínálatában szerencsére mindannyian megtalálhatjuk a hozzánk, illetve gyermekünkhöz leginkább illő, ideális tollat.