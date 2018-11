Pszichológus: A közös játék a gyerekkel fontosabb, mint gondolnád (x)

Karácsony előtt sokan még jobban rohanunk, mint a munkás mindennapokban: időben be kell szerezni minden ajándékot, be kell tárazni a többnapos főzőmaratonra, meg kell szervezni a család körbelátogatását, és még sorolhatnánk. Olyannyira túlhajszolt ez az időszak, hogy mire szenteste „beesünk” a karácsonyfa alá, sokszor a legfontosabb dolog vész el, amire valójában a gyerekek mellett minden felnőtt is vágyik: a családi együttlét és a közös időtöltés, az önfeledt játék. Pedig a közös játék örömöt ad, szorosabbra fűzi a szülő-gyerek kapcsolatot, és erősíti a biztonságérzetet.