Mit csináljunk suli után? Így vezesd le az első iskolai hetek okozta feszültséget! (X)

Mozgás és játék mindennap

A tanévkezdés minden gyerek számára megterhelő, még ha izgatottan is várják a tanítást. Fontos, hogy lehetőség szerint mindennap engedjük őket egy-két órát mozogni, játszani iskola után, hogy levezethessék az iskolapadban ülés fáradalmait. Érdemes kihasználni az első, melegebb szeptemberi hetek nyújtotta szabadtéri lehetőségeket, de később sem szabad megfeledkezni a rendszeres kinti mozgásról.

Testvérek esetében ezek a délutánok kiválóan alkalmasak a gyerekek közötti kapcsolatot elmélyítő és az együttműködést fejlesztő közös játékra, miközben mi is relaxálhatunk egy kicsit.

Irány kirándulni!

Az egyik legszebb évszak küszöbén ideje felkapni a hátizsákot és kirándulásra invitálni a családot. A rendelkezésre álló időtől függően mehetünk a közelbe, vagy akár más települések kirándulóhelyeit is felkereshetjük. Nyugalmat keresőknek erdei kisvasút, kastélyok és várak látogatása vagy a hajókirándulás ajánlott, míg a bevállalósabbak barlang- és hegyi túrákat, valamint vízi sportokat is választhatnak. A lényeg, hogy a család együtt, csapatként élje meg az őszi kirándulás kalandjait.

Ha csak pár óránk van, vegyük elő a biciklit, görkorcsolyát, vagy csak sétáljunk egy nagyot a környéken, és „mozogjuk le” a feszültséget.

Könnyebb a dolgunk, ha tagjai vagyunk egy klubnak, egyesületnek. Az ilyen civil közösségek gyakran szerveznek programokat. Figyeljük, milyen programokat ajánlanak, hiszen így ismerős, baráti körben tudjuk eltölteni a szabadidőnket, aminél nem is kell jobb gyógyír a gyermekben felgyűlt feszültségek oldására, s bizony nekünk, szülőknek is jót tesz. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének tagjai például rendszeresen szerveznek helyben és régiónként is programokat, de épp most készülnek Őszi Találkozójukra Tatán, az Öreg-tó mellett (a programról bővebben a www.noe.hu oldalon tájékozódhatnak az érdeklődők), ahol több ezer nagycsaládos tölti ilyenkor együtt szabadidejét és beszéli meg az élet dolgait, például azt, hogy ki, mit tesz az iskolakezdés okozta feszültségek enyhítéséért.

Színház, mozi, vendégség

Ha semmiképp sem kedvez az időjárás a kinti elfoglaltságnak, nem árt rafináltnak lenni és ötleteket gyűjteni, miután elaludtak a gyerekek. Szerencsére ma már nem kell órákig kutatni a neten, hiszen egyre több színvonalas gyerekprogramot szerveznek egész évben.

Az iskolásokkal bátran mehetünk színházba, moziba, koncertre vagy múzeumba, ősszel már számos, kifejezetten nekik meghirdetett program közül lehet válogatni. Könnyen találni szakértők által vezetett foglalkozásokat, játszóházakat is, ahol a kisebbek elmélyültebben foglalkozhatnak egy-egy érdekes témával, vagy elmerülhetnek a játékban.

Ha ahhoz van kedvünk, a családi, illetve baráti összejövetel mindig jó program, főleg, ha hasonló korú gyerekeket, iskolatársakat hoz össze. A kicsik hamar megtalálják egymással a közös hangot és lefoglalják egymást, így a szülők felhőtlenül beszélgethetnek.

Ha pedig végképp nincsen kedvünk kimozdulni, a szabadidőnket otthon is tölthetjük: a bújócska, bunkerépítés vagy egy jó társasjáték klasszikus megoldás a gyerekek lefoglalására, miközben a család értékes időt tölt együtt.

Kreatív készségfejlesztés otthon

Ha nagyon kicsúsztunk az időből, akár a konyhai feladatainkba is bevonhatjuk a kicsiket, hogy jobban haladjunk a vacsorával. Ha a főzés nem is köti le őket, a süteménysütés általában minden gyereknél beválik.



Kreativitásunkat a konyhán túl a kézműveskedésben is kiélhetjük, akár egy üres papír és vízfesték segítségével. Az elkészült műalkotások méltó helyet foglalnak majd el a falakon vagy a hűtőszekrényen.