Így éld túl a mérgező szüleidet!

Van egyfajta fájdalom, amit csak a mérgező szülők képesek okozni. Az a fajta, ami belül töri meg a gyereket.

Senki sem tökéletes, a szülők sem, de van egy pont, amikor a tökéletlenségen túllép már a romboló magatartás és a szülők elveszik a gyerekektől a szeretetet, gondoskodást, amit megérdemelnének, és helyette állandó kritizálásban, ítélkezésben, bántalmazásban és utálatban tartják őket. Csak idő kérdése, hogy ennek a szülői mérgező viselkedésnek a gyerek teljesen megadja magát.

A mérgező szülők többféle alakban is megjelenhetnek. Vannak köztük egészen egyértelmű esetek, akiket az űrből is kiszúrnál, mások viszont nagyon jól rejtőzködnek. Mindegyikük ugyanolyan káros, és mindegyiküknek egész sor fegyvere van, amivel elhanyagolja, érzelmileg, verbálisan bántalmazza a gyermekét. A mérgező szülők hazudnak, manipulálnak, ítélkeznek, megszégyenítenek, és sosem lehetsz elég jó, sosem tehetsz semmi jót. Ha ötöst kaptál az iskolában, miért nem lett csillagos ötös. Ha csillagos ötösöd lett, akkor bezzeg a szomszéd gyerek kettőt is kapott. Sosem leszel olyan szép és olyan okos, mint mások.

Az állandó kritizálással elérik, hogy csődtömegnek érezd magad, ne legyél biztonságban, és nehogy túl mélyen kötődj bárkihez.

Minden olyan viselkedésforma, ami érzelmi károsodást okoz, vagy egy emberben lerombolja az önbizalmat, az mérgezőnek számít. A mérgező szülők úgy bánnak a gyerekükkel, hogy elkezd a saját értékeiben kételkedni, azt hiszi, nem érdemel szeretetet, elfogadást és nincs joga jól érezni magát. Ha az jut eszedbe erről, hogy “Nos, igen, a szüleim ezt csinálták, de csak mert tényleg eléggé életképtelen vagyok”, akkor jó eséllyel mérgező szüleid voltak, és sikeresen hintették el benned az önértékelési problémákat.

Az igazság az, hogy ahogy minden ember, úgy te is megérdemled, hogy szeressenek, és hogy tudd, milyen fontos vagy. Nem vagy életképtelen, csak a szüleid lelki sérülése miatt hiszed azt, hogy valami baj van veled.

Nem lehetetlen a gyógyulás a mérgező szülők okozta károkból.

Azzal kezdődik, hogy eldöntöd, magad mögött hagyod mindazt a szégyent és fájdalmat, amit a szüleid hagytak rád, és nem engeded, hogy ez határozza meg az egész életedet.

1. Elengedheted a mérgező szülőket

Nehéz, de az egyik legfontosabb döntés mind közül. Emberi lényként alapvető szükségletünk, hogy kapcsolódjunk másokhoz, főleg a családtagjainkhoz, még akkor is, ha nem érdemlik meg a szeretetünket. Mégis néha elkerülhetetlen az amputáció. Mindegy, mennyire szereted őket, ha kárt okoznak benned, a lelkedben, akkor saját magadat kell mentened azzal, hogy nem teszed ki magad többé a bántalmazásnak. A gyógyulás ott kezdődik, hogy rájössz, mennyivel többet érdemelsz, és ennek érdekében hajlandó is vagy cselekedni.

2. Az sem baj, ha nem engeded el őket

Ne ostorozd magad, ha kapcsolatban maradsz a mérgező szülőkkel. Fogadd el, hogy egyelőre nem vagy képes kizárni őket az életedből. Ez nem a gyengeség jele, és ezen a ponton is képes vagy megvédeni magad valamennyire. Ne rájuk koncentrálj, ők nem fognak megváltozni, inkább kezdj el azon dolgozni, hogy megismerd és megszeresd magad. Majd amikor már lélekben felvértezted magad, akkor magától sikerül majd a leválás a szülőkről.

3. Védd meg magad

Ha úgy döntöttél, hogy szoros kapcsolatban akarsz maradni a mérgező szülőkkel, akkor annyit megtehetsz a saját védelmedben, hogy megerősíted a határaidat. Tudatosítsd magadban, hogy bármennyi szeretetet és kedvességet adsz nekik, sosem fogják viszonozni, mert ha képesek lennének rá, akkor már rég megadták volna azt a törődést, amire szükséged van. Annak lásd a szüleid viselkedését, ami: az ő lelki sérüléseik miatt ilyenek, nem miattad. Képzelj magad köré egy erőteret, amiről lepattannak a beszólások, verbális bántások. A szüleid talán nem tudják megadni neked azt a szeretetet és elismerést, amire vágysz, de te magadnak nyugodtan megadhatod.

4. Ne alakíts ki kapcsolatokat a szüleid mintája alapján

Könnyen előfordulhat, hogy olyan embereket vonzol magadhoz, akik hasonlóak a szüleidhez. Nem véletlenül. Mindannyian az ismerős érzéseket keressük, mélyen gyökerezik bennünk, még akkor is, ha ezek az ismerős érzések épp negatívak. Gyerekként azt kaptad, hogy nem érsz semmit és téged nem lehet szeretni, így ez vált számodra egyfajta furcsa biztonsággá, amit keresel a felnőtt kapcsolataidban is.

Megszoktad, hogy meg kell küzdened a szüleid elismeréséért, amit sosem kaptál meg, ezért felnőttként is ugyanúgy küzdesz, csak már a környezetedben élőkkel. Ezek nem tudatos döntések, ezért nagyon oda kell figyelned az automatikus gondolatokra és döntésekre, amikor barátot vagy párt választasz. Legbelül, mélyen pontosan tudni fogod, hogy nem jó emberrel kezdesz. Ezért rendkívül fontos, hogy mindig hallgass a belső hangodra és az első megérzésedre, vizsgáld meg teljesen őszintén, miben hasonlít az adott ember a szüleidre, mielőtt elköteleznéd magad mellette.

5. Tudd, hogy megérdemled a szeretetet és tiszteletet

Ahhoz, hogy magad mögött tudd hagyni a mérgező szülőket, elengedhetetlen, hogy megszeresd magad, ennek az első lépése az, hogy felismered, hogy neked is ugyanannyi jogod van a szeretethez és tisztelethez, mint bárki másnak. Ha te szeretettel, kedvességgel, nagylelkűen viselkedsz valakivel, de nem ugyanezt kapod cserébe tőle, akkor szabadon kizárhatod az életedből. Még be is vághatod mögötte az ajtót.

6. Figyelj a saját mérgező viselkedésedre

Átélted, ezért pontosan tudod, hogy milyen a bántalmazó magatartás. Mivel ilyen légkörben nőttél fel, teljesen természetes, hogy elsajátítottad a szüleid eszköztárát, amit képes vagy használni is. De nem kell alávetned magad a szüleid példájának, és nem kell vakon követned a beléd nevelt negatív mintákat, azaz nem feltétlenül kell következzen a bántalmazott gyerekkorból az, hogy te is bántalmazóvá válj. Tudatos döntés kérdése, hogy más úton indulj el. Utasítsd vissza a szüleid mérgező hagyatékát, és állítsd meg az öngerjesztő folyamatot. A saját életedről te döntesz, nem pedig a negatív minták, amiket a szüleid állítottak eléd.

7. Engedd meg magadnak, hogy hibázz

Abban nőttél fel, hogy nem vagy elég okos, elég szép, elég vicces, elég erős… Az igazság az, hogy teljesen elég vagy. Nem kell senkitől függened, és ha hibázol, akkor sem vagy vesztes. Ezt csak a szüleid táplálták beléd, akik sosem támogattak és sosem fogadták el, hogy néha hibázol. Add meg magadnak az engedélyt arra, hogy kipróbálj új dolgokat, és ha úgy hozza az élet, akkor hibázz. Nem baj, nem kell tökéletesnek lenned, csak próbáld ki, mi mindenre vagy képes, keresd meg önmagad, akit a szüleid nem engedtek kibontakozni. Erősebb, bátrabb, okosabb, jobb vagy, mint az gondolod magadról, itt az ideje, hogy bebizonyítsd magadnak.

A gyógyulás a mérgező szülők után nehéz, de nem lehetetlen. Ha teljes szívedből úgy döntesz, hogy magad mögött akarod hagyni őket, akkor egy boldogabb, teljesebb életet építhetsz fel magadnak. Pont olyat, amilyet megérdemelsz.