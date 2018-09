Készülj fel, jön az ovis betegségek időszaka!

Nem kell megijedni, általában teljesen normális és természetes jelenségről van szó, bár tény, hogy nem annyira munkahelybarát, hogy a gyerek kéthetente egy hétig beteg. Az óvoda jó a gyereknek szocializciós szempontból, ám az immunrendszere még nincs felkészülve akkora terhelésre, amit egy kisgyerekes közeg jelent, ezért dől gyakrabban ágynak, mint amikor még csak otthon volt anyával és maximum a játszótéren találkozott vele egykorúakkal.

Az, hogy gyakran beteg, még nem jelenti azt, hogy gyenge az immunrendszere. Nincs semmi baj a gyerekkel, csupán új vírusokkal találkozik az oviban, amire még nincs meg a szervezetében a védekezés. De idővel hozzászokik, megedződik és a végére már alig fog hiányozni az oviból.

A tipikus ovis betegség

A leggyakoribb a közönséges nátha, amikor még egészségesen fekszik le, másnap reggel viszont úgy folyik az orra, mintha muszáj lenne. Kis hőemelkedéssel együtt jár, jöhet mellé köhögés is, csak hogy biztos halálra rémüljön az anyuka. Pár nap alatt egyébként kiheverik általában a gyerekek ezt a fajta náthát, de előfordulhat komolyabb szövődmény is, úgyhogy érdemes ellátogatni a gyerekorvoshoz, hogy hallgassa meg a gyerek tüdejét és hörgőcskéit, hogy biztos minden jól működik-e odabenn. A nátha vírusos megbetegedés, tehát nem igényel antibiotikumos kezelést, ám ha szövődmény lép fel, az már általában bakteriális eredetű, ilyenkor már írhat fel antibiotikumot a gyerekorvos.

Gyakran elhangzik a kérdés, hogy ilyenkor vigyük-e oviba a gyereket. Az én gyerekorvosom azt javasolta, amikor ezzel a helyzettel szembesültem, hogy akkor ne vigyem semmiképpen, ha már hőemelkedése van. Egy nátha általában 2-3 napig fertőző, amikor szépen otthon kell maradni és várni a gyógyulást. Akkor sem szabad oviba vinni, ha hány vagy hasmenése van, mert az egyik legszörnyűbb a hányós-hasmenéses vírus, ami simán képes kiüríteni az egész ovit, ha egyetlen kis beteg bekerül a közösségbe.

De amikor csak kicsit folyik az orra, akkor nyugodtan mehet közösségbe, feltéve, ha amúgy jó az étvágya, vidám és mozgékony. Az orrfolyás a piciknél nem feltétlenül jelez betegséget, az is lehet, hogy csak nagyobb az orrmandula, ami miatt csorog a váladék egyfolytában. Ezért van az, hogy sok gyereknek szeptembertől áprilisig nincs semmilyen más tünete, betegsége, egyszerűen csak taknyos, amíg hideg van. Aki ennyire orrfolyós, azzal mindenképp egy fül-orr-gégész látogatást javasol a gyermekorvos, mert a nagy orrmandula egyéb csúnyaságokra is képes az orrfolyás mellett, akár halláskárosodás vagy alvási apnoe is lehet belőle, úgyhogy semmiképp sem szabad elbagatellizálni az állandó orrfolyást a kis ovisoknál.

Mit tegyél, ha beteg a gyerek?

A nátha általában maximum egy hétig tart a gyereknél, ilyenkor sok folyadékot kell vele itatni, csillapítani a lázát, ha 38 fok fölé szökne, és pihenjen sokat. Ami persze egy hároméves esetében azt jelenti, hogy próbáld meg lebeszélni róla, hogy ugráljon a kanapén egész nap. Rendkívül sokat segít a gyógyulásban a testkontaktus is, ülj oda mellé, simogasd és ölelgesd minél többet, hadd bújjon hozzád és aludja ki magából a kórságot.

Amikor azonban többről van szó, mint egy kis orrfolyás és hőemelkedés, akkor muszáj komolyan venni és orvoshoz menni azonnal. Ilyen például a fülfájás, ami szintén nagyon gyakran előfordul ebben a 3-4 éves korosztályban és olyan szövődményei lehetnek, amik nem gyógyíthatók egy kis meleg sós borogatással.

Ha a hasmenéses vírust kapta el a gyermek, akkor leginkább arra kell nagyon figyelni, hogy nehogy kiszáradjon, főleg, ha hányással is párosul a hasmenés. Apró kortyokban itass vele vizet, cukros teát – a cukor ilyenkor ételhelyettesítő is -, az viszont tévhit, hogy ilyenkor diétáztatni kellene, nincs szükség az üres sós krumplis étrendre, mert nem gyomorrontásról van szó, a vírusok ellen pedig nem használ a ropi és a főtt burgonya. Sőt a mai ajánlások szerint, amint már képes bent tartani a táplálékot a gyermek, adni kell neki rendes, tápanyagdús ételt, hogy megerősödjön és minél hamarabb talpra álljon. Segítheted a lábadozását probiotikummal is, ami segíthet abban, hogy újra visszatérhessen az oviba vagy iskolába.

Mennyi a normális betegség?

A szakemberek szerint egy évben 4-6 betegség teljesen normális, ha új közösségbe került a gyerek, és minél kisebb, annál nagyobb az esélye, hogy akár ennél többször is megbetegedhet. Egészen addig tart ez a betegeskedős időszak, amíg az immunrendszere hozzá nem szokik a számára új vírusokhoz. Nem nagyon lehet mit csinálni, hogy megvédd ezektől a betegségektől, csak annyit tudsz tenni, hogy amikor megbetegszik, akkor becsülettel kikúrálod belőle, nem viszed vissza az oviba félig gyógyultan, hogy aztán elkapjon egy felülfertőzést, hanem megvárod, amíg teljesen tünetmentessé válik.

Az immunrendszer fejlődését azzal tudod segíteni a gyereknél, hogy odafigyelsz rá, hogy rendesen egyen, elég gyümölcs és zöldség legyen az étrendjében, ne gumimacit vacsorázzon rendszeresen, elegendő folyadékot igyon és mozogjon sokat a szabad levegőn. A többi már a gyermek szervezetére van bízva, csak reménykedni lehet, hogy minél hamarabb megszokja az új helyzetet a közösségben.