10 dolog, amit sose látsz többé, ha kamaszlányod van

Lányos szülőnek lenni igazi csoda. Kicsinek mindenféle ultracuki ruhákat vehetünk neki, amiket jó ideig ellenkezés nélkül hord. Aztán ellenkezik ugyan, de még akkor is tündérbogárszettekbe bújtathatjuk, csak már közös megegyezéssel. Az is szuper, hogy az összes fonási technikát kipróbálhatjuk a haján. Már amíg nem dühödik fel azon, hogy órákon át kell nagyjából mozdulatlanul ülnie, miközben akaratlanul is, de időnként tépjük a haját.

Meg persze öröm nézni, ahogy nyílik a csipája és okosodik. Egyre erősebben megmutatja magát a saját természete és személyisége, nem rejti véka alá a véleményét és egyre önállóbb is.

Az önállóságban pedig úgy 11-12 éves kor körül újabb állomás érkezik el, amikor a kamaszodás és a vele járó testi-lelki változások mellett egyéb jelek is feltűnnek. Más dolgok meg eltűnnek. Most ezekből veszünk sorra tíz olyan dolgot, amire minden gyakorló kamaszlányos anya jó eséllyel keresztet vethet! Legalább egy ideig.

1. Sminkszerek

Szoktad sminkelni magad? Hát mostantól nem fogod. Vagy nem annyiszor és úgy, ahogy szeretnéd, mivel sosem lesznek meg a kedvenc szemceruzáid és rúzsaid. Esetleg a lányod szobájában érdemes körbe nézni. Még akkor is, ha az utcára még nem mehet ki sminkkel, szinte biztos, hogy otthon már próbálgatja a különféle technikákat. Nincs ezzel baj, a smink jó játék, felnőtt nők is örömmel játsszák, ha bevalljuk, ha nem, akkor is fontos része a nőiség fejlődésének.

A gond csak az, hogy ami megtetszik a kölöknek, azt bizony bespájzolja magának, biztos, ami biztos alapon. És amikor te épp feldobnál egy laza nappali vagy egy partisminket, akkor az első fél óra a kereséssel megy el. Csoda, ha így lassan készülünk el.

2. Körömlakkok

Szereted az ápolt, színes körmöket? De most miért? Szükséged van neked arra? A lányod szerint tutira nem annyira, mint neki! Akár naponta többször is képes újra kenni más és más színekkel a körmeit, sőt súlyosabb esetben még matricákkal, mintanyomókkal és apró kövekkel is feldíszíti a tökéletes eredmény érdekében. Amit annak is lát, mondjuk egy óráig. Aztán jön a következő kör.

Megvan ennek amúgy az előnye is: átmenetileg nem kell költened körmösre! Bízd a gyerekre a körmeidet, kis gyakorlási idő elteltével – amit majd saját magán letesztel – olyan profi lesz a végeredmény, mintha szalonba járnál. A kollégák meg majd csodájára járnak a körmeidnek. És legyünk őszinték: mi lenne annál jobb érzés, mikor véééééééégre a gyerek kényeztet minket, nem mi őt.

3. Körömlakklemosó

Mivel egy ideig óránként változik a lány körömdizájnja, biztos, hogy állandó hiánycikk lesz otthon a körömlakklemosó. Ha vásárolsz, ajánlom az acetonmentes változatot, és még így is javaslom, hogy minimum gázmaszkban nyiss be a gyerekszobába. Várható ugyanis, hogy akkor is vágni lehet a körömlemosószagot a helyiségben, ha acetonmenteset vásárolsz. Mert ugye azt vásárolsz?

Ha nem, akkor azt is megtekintheted, ahogy a gyerek alaposan beáll, mert az acetongőzt belélegezve ez-az történik az idegsejtjeivel.

4. Vattapamacs

Nálunk ipari mennyiség fogy. És nem miattam. Mert persze ez kell a sminkpróbák lemosásához, meg az olykor kemény pattanásosodásra hajlamos kamaszbőr kezelésére is. Meg a körömlakk óránkénti lemosásához. Hogy mi mindenhez kell még, azt nem volt merszem megkérdezni. De biztos mind nagyon fontos dolog. Van valakinek itt tippje?

5. Körömvágó olló

Az élet nagy misztikumainak egyike, hogy hová tűnik állandóan a család körömvágó ollója. Ez legalább akkora rejtély, mint a mosógépben elpárolgó fél pár zoknik esete. Azért mielőtt házimanókra, lokális Bermuda-háromszögre gyanakodnánk, kérdezzük meg a kamaszodó lánygyereket. Megeshet ugyanis, természetesen minden tudatosságot nélkülözve, csakis véletlenül, hogy elveszi, majd elfelejti visszatenni a helyére.

Persze van az a gyerek is, aki ilyenkor váltig állítja, hogy ő márpedig életében nem látta azt az ollót, nem is tudja, hogy volt ilyen szerszám a családban – menet közben még tördeli is a tökéletesen manikűrözött kezét az erősebb hatás érdekében –, de ennek ellenére az esetek 99%-ban – plusz-mínusz 10% – bizonyosságot nyer ennek az ellenkezője. Ilyenkor jön a “ja, hogy te erre gondoltál?”, illetve a “biztos, hogy nem én tettem ide, szerintem a Peti/Szandi/Apa/macska volt” körök. A maradék egy százalékban pedig előfordul, hogy kiderül, az anyai emlékezet sem végtelen, és bizony te tetted máshová, mint ahova szoktad.

6. Táska

Nehéz az iskolatáska is, de akkor az igazán, ha még csak nem is iskolatáskáról beszélünk, hanem a te egyik lenyúlt kedvencedről, amit a gyerek a tankönyvek cipelésére használ. Vagy csak hogy kímélje, a tornacuccát hordja benne. Persze olyan is van, hogy előre szól a lány: ezt vagy azt a táskát szeretné elvinni magával, míg a barátnőkkel találkozik egy délutáni beszélgetésre. Ez a jobbik eset.

A ciki az, ha előre nem is szól, csak indulás előtt derül ki, hogy pont az a táskád hiányzik, amivel az ügyfélhez mentél volna prezentálni. Ilyenkor előfordulhat, hogy egy levetett Hello Kitty-s táska áll majd csak rendelkezésedre, hacsak nem szeretnéd egy bevásárlószatyorban behurcolni a napi felszerelésedet az irodába.

7. Cipő

Személy szerint alig vártam, hogy a gyerek lába pont akkora legyen, mint az enyém. Mondjuk, a terv az volt, hogy amíg pont akkora, mint az enyém, addig egy csomó olyan cipőt kap, ami nekem is tetszik, aztán ő majd jól kinövi, nekem meg lesz egy rakás jó cipőm, de megállt a lába az én méretemnél. Két éve ugyanakkora, és tartok tőle, már sosem lesz nagyobb. Így jártam.

Már meg sem lepődöm, ha eltűnik egy-egy cipőm, persze mindig pont akkor, mikor épp azt akarnám felvenni, és csak az az egy van belőle. Lehet, hogy el kéne vinnem a gyereket még egy pár cipővásárlási túrára? Van az a cipőmennyiség, az a kritikus tömeg, aminél már nem gond, ha a gyerek lenyúl egy cipőt?

8. Magazinok

Végre volna egy kis időd, mikor csak magaddal foglalkozol, és előveheted a kedvenc női magazinodat, hogy megtudd, mik az idei nyár trendjei? Megvetted egyáltalán azt a magazint? Esküdni mertél volna, hogy igen. Persze olvashatnál könyvet is, de most pont az a könnyed kis semmiség hiányzik, amit egy magazin jelenthetne…

Na, mennyi az esélye, hogy a lánygyermek nyelte be a magazint? Kb. ezer százalék?

9. Kuponok, hűségkártyák

Ja, hogy a magazinodban épp szuper kis kuponok is voltak, amikből párat szívesen felhasználtál volna, hogy megvedd azt a cuki kis ruhát, ami pont jó lesz a nyár végi esküvőre? Már csak voltak. Lábuk kélt. Hűlt helyük van. Leugranál a drogériába is, de nem találod a pontgyűjtőkártyádat? Hogy lehet?

Mondjuk úgy, hogy a kisasszonynak sürgős beszerzési szükségleteihez kapóra jött a kedvezményeket nyújtó kupon vagy kártya. Tulajdonképpen ezzel sincs semmi gond, sőt dicséretre méltó, hogy előre átgondolta, mit akar venni, és végigvette, miképp szerezheti meg azt a valamit olcsóbban. De akár szólhatott is volna, igaz? Jó, akkor az is előfordulhat, hogy nem neki gyarapodik a huszonhatodik hasonló pólóval a ruhatára…

10. Nasitartalék

Szinte mindenkinek van otthon egy kevés. Nem feltétlenül csoki vagy cukor, lehet, hogy egy fél doboz fagyi a mélyhűtőben. Vagy csak egy kis olajos mag. Tudod, azokra a nehéz napokra. Vagy pár nappal előtte, mikor fellángol a nassolás iránti vágy. Mert fel szokott!

Ha viszont már a lányodnak is vannak olyan – ide most képzelj el egy pajkos kacsintást, mint az olyan reklámokban – napjai, akkor lehet, hogy a nasitartaléknak is annyi. Mert bár azt hitted, jó alaposan elrejtetted a család elől, a gyerek úgyis tudni fogja, hol van. És ha rátör a nassfrász, szinte biztos, hogy fel is keresi. Viszont ha valamit megértünk, hát ezt biztosan. Igaz?

Olvass még anya-lánya témakörben az NLCafén: