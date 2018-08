Játékos módszerek, hogy ne fájjon az iskolakezdés  

A legtöbb szülő már az óvodás időszakban azon gondolkodik, hogyan készítheti fel a gyermekét az iskolára. Sokan nagyon helyesen az óvodára hagyják ennek a feladatnak a megoldását, hiszen ez a folyamat már megkezdődik a nagycsoportos év elején, és hosszú hónapokon át zajlik. Az, hogy egy gyerek iskolaérett-e, számos összetevőtől függ, ám az biztos, hogy nem lehet csupán otthoni módszerekkel elérni az ideális állapotot, ha a kicsi nem fejlődik megfelelően. A szülők az óvónőkkel együttműködve adhatják a gyereküknek a legtöbbet.

Persze az iskolaérettség nem azt jelenti, hogy tökéletes kisdiákok kezdik meg új tanévet, a lelki felkészítésben ezért jelentős szerepük lehet a szülőknek. Ahhoz, hogy hozzájáruljunk fejlődésükhöz, adjunk feladatot a gyereknek. Ezzel nemcsak azt éreztetjük vele, hogy szükségünk van a segítségére, hanem a felelősségtudatot is taníthatjuk neki. Nem kell nagy dolgokra gondolni – a legegyszerűbb házimunka is jó választás lehet –, a lényeg, hogy érezze a feladat súlyát, és kialakuljon benne, hogy a tetteinek következményei vannak. A gyakori dicséret segít ezt megalapozni.

Lehet, hogy elsőre furán hangzik, de sokat segít, ha már otthon is napirenddel szoktatjuk a gyereket az iskolához. Alap, hogy este korán küldjük ágyba a kicsiket, ahogy közeledik a suli, ám ha az egész napot be tudjuk táblázni, még közelebb érünk a célunkhoz. A korai ébresztőhöz is érdemes hozzászoktatni a gyerekeket, reggeli közben pedig érdemes közösen megcsinálni az adott napi beosztást.

A közös bevásárlás is tökéletes családi program lehet, arról nem is beszélve, hogy lelkessé tehetjük vele a gyereket. Ha ő választja ki a tanszereket, komfortosabbak lehetnek az első napjai. Otthon vegyük elő az érdekesebb darabokat, és hagyjuk, hadd ismerkedjen velük. A közös játék még izgalmasabbá teheti a tanszereket.

Az iskolaérettség jelei: