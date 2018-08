Itt a suli, így vásárolj

Ha azt mondjuk, iskolakezdés, gyakorlott szülőként mi jut eszedbe? Igen, a nem titkolt megkönnyebbülés mellett, hogy még egy nyári szüneten túl vagytok, bizony ott motoszkál a fejedben, hogy jöhet a listaírás, a nagy bevásárlás, és persze jelentős kiadással is számolni kell. Ám van egy jó hírünk is: ha időben tervezel és körültekintően vásárolsz, időt, energiát és pénzt spórolhatsz.

Ahogyan szinte minden árucikk kapcsán, a tanszerek esetében is mondhatnánk, hogy a határ a csillagos ég, ám a legtöbben 15-17 ezer forint közötti összegre teszik a tanszerekre költött összeget. Nincs mese, a kötelező dolgokat mindenképpen be kell szerezni, ám nem mindegy, milyen áron jutunk hozzájuk. Érdemes átgondolni, vajon tényleg szükség van-e a drágább változatokra, vagy megteszik az olcsóbbak is. Utóbbiakat könnyebb pótolni is, ami nem hátrány, ugyanis iskolaidőben gyakran szokott a tanszereknek lába kelni.

Persze vannak dolgok, amikre nem szabad sajnálni a pénzt. Ilyen az iskolatáska és a tolltartó. Ezeket ugyanis évekig használhatják a diákok, arról nem is beszélve, mennyire fontos, hogy a táska anatómiai szempontból is a jók közül való legyen. Azzal is sokat spórolhatsz, ha nem egyesével szeded össze a kellékeket, hanem nagy tételben vásárolsz. Így ráadásul a felesleges, üzletbe rohanós köröktől is megszabadítod magad.

A ruházkodás kapcsán sokat megtakaríthatsz, ha tudatos vagy, és odafigyelsz arra, mire van valóban szükség. Érdemes már jóval az iskolakezdés előtt listát írni arról, mit kell vásárolni. Vond be a gyereket is a tervezésbe, találjátok ki együtt, milyen ruhákat vegyetek. Ez amellett, hogy jó közös program, megszabadít a vitáktól is, amelyek oly gyakoriak a boltokban. Nem feltétlenül érdemes mindenből a márkásat választani, hiszen azok ára akár a többszöröse is lehet a többi holminak.