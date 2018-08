Iskolakezdés: nem mindegy, hogyan tálalod

A szeptemberi iskolakezdés nemcsak a gyerekeket viseli meg, hanem az egész családot. Persze a legkisebbeket éri a legtöbb stressz, de a szülőkre is rányomja a bélyegét a helyzet. Főleg azok éreznek együtt a kicsikkel, akik emlékeznek, milyen nehéz helytállni az első napokon idegen közegben. Azok, akik belegondolnak, mennyi feszültséggel járnak az új munkahelyen töltött első napok, maguktól is tudják, a gyerekeknek mennyi őszinte támogatásra és empátiára van szükségük ebben az időszakban.

Ahhoz, hogy a szülők megkönnyítsék a gyerekeiknek a beilleszkedést, érdemes néhány szabályt betartani. Az első és legfontosabb, hogy legyünk türelemmel irántuk, és fogadjuk el, ha nehezen viselik a megváltozott hétköznapokat. Elég, ha belegondolunk, hogy a nyarat szabadon töltötték, most pedig egy olyan idegen közegben kell megfelelniük, amely telis-tele van új szabályokkal, új ingerekkel. Ez pedig minden gyerekre, emberre másképpen hat. Míg a felnőttek jó esetben tudják kezelni a váratlan, megterhelő helyzeteket is, addig a gyerekeknek az is kihívás, hogy az új érzelmeiket elfogadják. A szülők feladata ezért az is, hogy odafigyeljenek a szokatlan magatartásra, ha a gyerek viselkedése megváltozik, vagy éjjelente felébred, rosszat álmodik, ilyenkor érdemes arra is gondolni, hogy az iskolai élmények hatnak így rá.

Abban, hogy a gyerekek hogyan viselik az iskolakezdést, szerepe van annak is, hogy a szülők mit és hogyan kommunikálnak velük. Fontos, hogy pozitív képet fessünk az iskolai életről, már az első beszélgetések alkalmával érdemes megosztani a kicsikkel olyan jó élményeket, amelyek a testvéreikkel vagy a szülőkkel estek meg. Ha sikerül felkeltenünk a kíváncsiságukat és vágyat ébresztünk bennük az iskola iránt, fél siker. A többi pedig attól is függ, hogyan fogadjuk a gyerekek megéléseit. Nem szabad ítélkezünk a benyomásaikról, és figyelmesen meg kell hallgatnunk az élményeiket. A napi történéseket érdemes a gyerekekkel megbeszélni, és dicsérni kell őket minél többször. Az iskola után pedig jó, ha sokat játszanak az elsősök, hiszen nagy szükségük van a kikapcsolódásra.