Hamarosan: CAFe Budapest Kortárs Művészeti Fesztivál (X)

A balti országok hírességeit, magyar és külföldi sztárokat vonultat fel a sorozat. A nyitóhangversenyen a Sinfonietta Riga, ez a fiatal zenészekből álló együttes lép pódiumra. Megszólaltatják egyebek között Erkki-Sven Tüür marimbaversenyét, az észt zeneszerző a balti térség nála is fiatalabb alkotóira is hatást gyakorolt. A francia Diotima Vonósnégyes például a magyar Bella Máté darabja mellett a Tüür- tanítvány Helena Tulve művét is megszólaltatja.

A fesztivál jazz és könnyűzenei kínálata kiemelkedően gazdag. A hagyományos helyszínek, a Budapest Jazz Club, a Müpa Fesztivál Színháza, az Akvárium, az A38 mellett az Instant négy koncerttel lép be a programba. A Trip Hajón pedig a francia szaxofonossal és zeneszerzővel ismerkedhet meg a közönség. Guillaume Perret igazi felfedező, hangkutató, aki a legkülönfélébb elektronikai eszközökkel – pedálokkal, effektekkel – felszerelkezve indul izgalmas utakra. Zenéje nem kapcsolódik egyetlen műfajhoz sem, innovatív keveréke a modern jazznek, a funkynak.

A CAFe Budapest hangulatához szervesen hozzátartozik, hogy a város közterein is különleges alkotásokkal találkozhat a közönség. Ez 2018 őszén sem lesz másként: Márkus Sándor önreflektív installációja egy „városi vadászles”, ahol sosem tudhatjuk, hogy ki az, aki néz, és ki az, akit néznek. Joan Catala katalán művész Pelat című köztéri mozgásszínházi darabjában a járókelők is a produkció részesévé válhatnak, és kiderül, hogy mit jelent a közösség – a szó legszorosabb értelmében vett – megtartó ereje.



A Trafóban Az Ügy címmel mutatnak be egy vadonatúj, rendhagyó műfajú „catwalk koncertet”. Alkotói Nagy Fruzsina jelmeztervező, Halas Dóra karnagy, Bartha Márk elektronikus zenész és Fekete Ádám dramaturg, életre keltője a Soharóza kórus. A Három Holló kávéház pedig egy ötnyelvű színházi installációval várja a publikumot. A Faust1&2 a müncheni Pathos Theater vendégjátéka, de a mű létrehozásában és előadásában két fiatal magyar tehetség, Móga Piroska és Czakó Máté is közreműködik.



