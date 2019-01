Ha ezekre a dolgokra odafigyelsz, sosem vernek át a férfiak

A sokadik csalódás után már azt hiszi az ember lánya, hogy nincs is normális férfi a földön, vagy ha van, az biztos más mellett kötött már ki. Pedig nem egészen így van, legalábbis Michelle Jacoby randiszakértő szerint nagyban rajtunk, nőkön múlik, hogy milyen férfit választunk párnak. Ezért összeírta azt a 9 szokást, amit azok a nők csinálnak, akiket sosem vernek át a férfiak, és azt tanácsolja, hogy tanuljuk meg nőként, hogyan kell nyitott szívvel, de a határok egyértelmű tisztázásával kapcsolatba keveredni a férfiakkal.

Íme a kilenc dolog, amit tehetsz, hogy megvédd magad, miközben nyitott maradsz.

1. Kerüld el a nyilvánvalóan alacsony önbizalmú férfiakat.

Ha nem értékeli és szereti saját magát, akkor téged sem tud majd egészséges módon szeretni és értékelni.

2. Bizonyosodj meg róla, hogy a családi és kapcsolati értékeitek hasonlóak.

Nézd meg, milyen életet csinált magának. Egészséges kapcsolata van a családjával, barátaival? A pénzügyei és felelősségérzete rendben vannak? Csak akkor hívd be az életedbe, ha az övé már zökkenőmentesen zajlik.

3. Ne fogadd el, ha csúnyán viselkedik veled.

Gondold át, hogy az előző kapcsolataidban milyen viselkedéssel bántottak meg az exeid. Írd is le mindet. Passzív-agresszív, negatív, kritikus, nem foglalkozott veled, hideg volt hozzád… Ha valamelyiket felfedezed a mostani jelöltnél, akkor kérd meg, hogy hagyja abba. Ha nem bírja abbahagyni, akkor pedig lépj tovább. Megérdemled, hogy szépen bánjanak veled.

4. Arra figyelj, hogy mit csinál, ne arra, amit mond.

A tettei mutatják meg, hogy mennyire törődik veled, nem pedig a szavai. Mondani bármit lehet. Például igyekszik időt szakítani rád akkor is, amikor nem vagytok együtt? Ígéreteket tesz, amiket be is tart? Ne fecséreld az idődet olyan férfiakra, akik nem akarnak foglalkozni veled.

5. Büszke rá, hogy mellette vagy?

Minden alkalmat megragad, hogy bevonjon az életének minden szegletébe? Vagy rejteget a barátok, kollégák előtt? Ha tényleg szeret, akkor büszke rád és be akar mutatni mindenkinek, akit ismer.

6. Legyél biztos benne, hogy beléd van esve.

Ha egy férfi tényleg beléd van esve, akkor te vagy neki az első. Akkor sok időt akar veled tölteni, és el is mondja, hogy mi tetszik benned neki annyira. Olyankor nem kell szorongva várni a hívását és találgatni, hogy mit érezhet. Ha beléd habarodott, azt tudni fogod, ha pedig nem így van, akkor lépj tovább.

7. Állj ki magadért.

Amikor valami zavar, mondd el neki. Ha nem érdekli, hogy mit érzel, akkor azt vedd figyelmeztető jelnek. Csak olyannal randizz, aki figyelembe veszi az érzelmeidet, és elgondolkodik azon, amit mondasz neki.

8. Várj még az ággyal.

A szex remek dolog, de ha tényleg az igazi szerelmet keresed, akkor jobb nem beugrani az ágyba az első randin. Várd meg, amíg az érzelmi intimitás kialakul köztetek. Ha a férfit tényleg érdekled, akkor megvárja, míg úgy érzed, készen állsz rá.

9. Boldog és nyugodt vagy a közelében?

Ha szorongsz, vagy úgy érzed, mintha tojáshéjakon mászkálnál a jelenlétében, akkor valami nincs rendben. Bízz az ösztöneidben és tisztázd magadban az érzéseidet. Ha több a rossz napotok együtt, mint a jó, akkor ideje tovább lépni. Amikor egy jó kapcsolatban vagy, akkor nyugodtnak és szeretve érzed magad.

