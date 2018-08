Ezek sohasem hiányozhatnak, ha gyerekkel utazol

Az utazások, kirándulások jó esetben a feltöltődést szolgálják, ám ha az ember gyerekkel kel útra, bizony sokkal több körültekintésre van szüksége. A megfelelő úti cél megválasztása is nagyon fontos, ám arra is hangsúlyt kell fektetni, mi kerüljön a poggyászba. A kicsi igényeit ugyanis sokkal nehezebb kielégíteni, mint egy felnőttét. Arról nem is beszélve, hogy számtalan váratlan helyzet alakulhat, amelyet a legegyszerűbb a nálunk lévő dolgokkal megoldani. Ha igazán alapos szeretnél lenni, készíts listát arról, hogy mire lesz szükségetek. Érdemes jóval az utazás előtt megcsinálnod, hogy maradjon időd a lista bővítésére és a cuccok beszerzésére is. Lássuk, mit érdemes pakolni, ha gyerekkel indulunk útnak.

Akiknek vannak gyerekei, jól tudják, miért írjuk elsőként azt, hogy a kicsik kedvenc játékai nélkül el sem érdemes indulni. Azok ugyanis pótolhatatlanok. Ugyanez a helyzet a kedvenc ruháikkal, ha több napra megyünk, az elsők között rakjuk be a bőröndbe azokat. Sokan a pizsamát felejtik otthon, jó, ha odafigyelsz erre. A tisztálkodási felszerelések kapcsán a gyerekeknek szánt termékeket a sajátokkal együtt tedd el. A fogkeféjére, fogkrémjére külön figyelj, sokszor előfordul, hogy otthon marad, mert a szülők külön akarják elcsomagolni azokat és végül csak kimaradnak a táskából. A popsitörlő mindig nagy segítség, feltétlenül vigyél egy csomaggal, de hasznos, ha egy kézfertőtlenítő is ott lapul a pakkban. Ha nincs rá szükség, ne használd, ám nagyon jól jöhet, ha nem érzed a környezet higiénikusnak.

A napvédelemre is kellő hangsúlyt kell fektetni családi kirándulások alkalmával, naptejet feltétlenül vigyetek, kalap vagy sapka is kötelező és a káros UV sugarakat kivédő napszemüvegekre is szükség lesz. A rovarriasztók legalább ennyire fontosak. A családi SOS csomagnak is be kell kerülnie a bőröndbe. Ellenőrizd a tartalmát és pótold, ha hiányzik belőle valami: legyen benne lázcsillapító, lázmérő, sebfertőtlenítő, sebtapasz, kötszer és hányás, hasmenés esetére készítmények. A kézitáskában mindig legyen megfelelő mennyiségű folyadék és étel, hiszen adódhatnak olyan váratlan esetek, amikor a tartalékhoz kell nyúlni, arról nem is beszélve, hogy a gyerekek egészen biztosan megéheznek és megszomjaznak tízpercenként.