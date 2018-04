Családi SOS-doboz: ezt tedd bele!

Ha van családi SOS-dobozod, azért, ha még nincsen, azért érdemes alaposan átgondolni, mit is kell annak tartalmaznia. Mivel ahogy a neve is mutatja, az elsősegély kapcsán fontos a gyors segítség, nem mindegy, mit tudsz elővarázsolni pillanatok alatt, ha baj van. Arra is figyelj, hogy bizonyos időnként ellenőrizd a lejárati időket, hogy ne érjen meglepetésként, hogy nem használhatod már fel a remélt eszközöket. Ha nem találod a szavatosságot, inkább légy óvatos, és cseréld megbízhatóra. Az sem mindegy, hol tárolod a dobozt, hiszen fontos, hogy a megfelelő hőmérsékletet és klímát biztosítsd a gyógyszerek számára. A gyerekek elől pedig gondosan zárd el, hiszen komoly veszélyforrás a számukra. Na de ne szaladjunk ennyire előre. Nézzük, mire van szükség egy jól felszerelt családi SOS-dobozban.

Lázcsillapítót feltétlenül tárolj benne, hiszen a szervezet egyik leggyakoribb jelzése a láz. A legkisebbekre és a legnagyobbakra is gondolnod kell, különböző készítmények szükségesek a kezelésekhez korosztálytól függően. Az SOS-doboz kapcsán nem érdemes kísérletezni, inkább olyan gyógyszereket tarts benne, amelyek jól beváltak. Mivel sok esetben a lázcsillapítók egyben fájdalomcsillapítók is, azok fájdalom esetén is bevethetőek – már ha a betegtájékoztató is azt mondja. Ha nem vagy biztos a gyógyhatásban, mielőtt a dobozba teszel egy készítményt, inkább olvasd el a leírást, hogy ha a szükség úgy hozza, azonnal be tudd vetni.

Minden kisgyerekes anya jól tudja, hogy a csetlések, botlások egyik kellemetlen, de szükséges velejárói a sebek, amiket ha tetszik, ha nem, szinte lehetetlen kivédeni. Nagyanyáinktól, nagyapáinktól milliószor hallottuk mi magunk is, ha egy-egy rosszul sikerült akrobatamutatvány után jó esetben csupán kisebb horzsolásokkal, rosszabb esetben nagyobb sérülésekkel keveredtünk ki, hogy „katonadolog”, és hamarabb meggyógyulunk, mint ahogy a sírást abbahagyjuk. Ez a hozzáállás sokszor hatékony, és a jóra nevel, ám vannak helyzetek, amikor elkél a külső segítség is. A megfelelő sebkezelés ugyanis elengedhetetlen bizonyos sérülések esetében. Ezért is fontos, hogy legyen az SOS-dobozban fertőtlenítő, sebkezelő oldat, kötszer, sebtapasz és steril pólya is.

Ezeket tárold a családi SOS-dobozban:

lázcsillapító ( amely fájdalomcsillapító is)

lázmérő

sebfertőtlenítő

steril pólya, géz, vatta

raktapasz, sebtapasz

hasfogó

antihisztamin

görcsoldó

köhögéscsillapító

savlekötő

kullancseltávolító szerkezet

jégpárna

Fontos, hogy minden esetben tudatosan és megfontoltan alkalmazzuk a gyógyszereket, hiszen ha kapkodunk, és elrontunk valamit, többet árthatunk, mint használhatunk.