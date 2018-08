Apák és balesetek: a vérző gyerek látványától lefagytam

„A lányom a mindenem, ez azóta nyilvánvaló, amikor először a karjaimban tartottam. Nem hittem, hogy ennyire lehet szeretni egy gyereket, de nagyon jó megtapasztalni. Na meg arra sem gondoltam, hogy ez a szeretet egyben aggódás is, és ahogy a kötelék egyre nő, ugyanúgy erősödik a féltés is. Az én kicsi örökmozgó lányom meg miért is ne adna okot arra, hogy aggódjak, aggódjunk érte. Vannak gyerekek, akiket leteszel a sarokba és ott maradnak egész nap. A miénk nem ilyen, odáig sem jutsz el, hogy letedd, mert útközben tuti, hogy történik valami. A legrosszabb az volt, amikor a kertben kirántotta a kezét anyám kezéből és leesett a lépcső aljáról. Nem volt nagy a magasság, talán egy lépcsőfoknyi, de csúnyán lehorzsolta a lábát. Azonnal rohantam vele az orvoshoz, aki sebfertőtlenítővel lekezelte és megnyugtatott, hogy nincs nagy baj, sőt arra is célzott, hogy egy eséstől ennyire talán ne izguljak máskor. „

„Nálunk én vagyok a lazább, a feleség szerintem egy picit túlkomplikálja a dolgokat, ebből adódik, hogy az esetleg többségében én nyugodtan viselem, amit az élet hoz, ő pedig hamarabb aggodalmaskodik. Azt hittem, mindenben így leszünk, ám amikor először sérült meg a fiunk komolyabban, minden korábbi tézis megdőlt. Egy játéknak indult kergetőzés csúnyán végződött, a fiam elesett és beütötte a fejét a terasz oldalába. Szerencsére csak horzsolások lettek rajta, de a csúnyább fajtából. Én úgy megijedtem a vérző gyerek látványától, hogy lefagytam és csak tátogtam, mire magamhoz tértem, a feleségem már rég a sebkezelővel fújta a gyerek fejét, aki addigra abbahagyta az éktelen sírást. A tanulságot le is vontam az esetből.”

„Nálunk nem nagyon voltak horror sztorik szerencsére, de a vér látványától a gyerek kiakad. Azóta van nyugtunk, mióta egyszer az orvos egy csúnyább sebet kezelt és elmagyarázta a kicsinek, hogy miért kell alaposan befújnia sebet, és hogy mi segít meggyógyulni. Azóta nekünk is van otthon sebkezelő, és ha bármi történik, nem dől össze a világ, mindenki tudja, hogy hozni kell a fertőtlenítőt és a gyerek sem fog ellenkezni, sőt ő maga igényli, úgy nyugszik meg, ha végigcsináljuk vele folyamatot, amit az orvostól látott. „