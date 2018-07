Amit biztosan nem tudtál az írásról

Az írás az egyik olyan cselekvésünk, amely kisiskolás korunkban belénk rögződik, és egy életen át használjuk, általában anélkül, hogy elgondolkodnánk azon, hogy honnan erednek a jelképek, betűk, amelyeket szövegekké formálunk. Az írás története egészen az őskorig vezethető vissza. A rajzolás volt az első formája a gondolatok, érzések rögzítésének. A szakértők a barlangrajzokat tartják az írás elődjeinek, de a kőbe, fába vagy csontba vésett rajzokat is annak tekintik. A zsinórírás vagy rovásbot is a kommunikációt szolgálta kezdetleges formában.

A sumérok az időszámítás előtti negyedik évezredben ékírást használtak, agyagtáblákba vésték a jeleket. Az egyiptomiak hieroglif írásának kialakulását az időszámítás előtt 3000 környékére datálják a hozzáértők. A betűírás kialakulását a főníciaiakhoz kötik, elvileg a betűk úgy születtek, hogy azok a jeleket szimbolizáló szavak kezdő hangját jelölték. Ábécéjük 22 betűből állt. A legrégebbi írásos emlékük az időszámítás előtti 9 századból való, a szakértők azt mondják, hogy a föníciaiak írásának rendszere hatással volt a mai írás kialakulására, valószínűleg a görög ábécé is ebből született, bár van azért különbség is az ábécék között: míg a föníciaiak csak a mássalhangzókat jelölték, a görögök a magánhangzóknak is adtak betűjeleket. Az ókori rómaiak az etruszkoktól tanulták az írást, csupán néhány betűt vettek át a görögöktől. A magyar rovásírás első emlékei a 15. századból valók. Egyes elmélet szerint az írás használata valószínűleg a kereszténység terjeszkedésének hatására tűnt el.

Nemcsak az írás, hanem az íróeszközök és az írott felületek is sokat változtak az évezredek alatt. Az ókori Egyiptomban papiruszra írtak, íróeszközként gyékényből és nádból készített tollat használtak. A madártoll a 7. századtól vette át a nádtoll szerepét. Az első fémből készített tollat a 19. században szabadalmaztatták, fém tollhegy viszont az első évszázadból is került elő. A töltőtollat az 1820-as években találták fel, míg a golyóstoll megálmodója a magyar újságíró, Bíró László volt, aki 1938-ban szabadalmaztatta azt. Annak ellenére, hogy számtalan tollfajta közül választhatunk, manapság a golyóstoll tartja a jól megérdemelt klasszikus helyét, és mindannyiunk kedvenceként a legmegbízhatóbb íróeszközként tekintünk rá korosztálytól függetlenül.