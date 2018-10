Álomutazó című családi mesemusical idén karácsonykor! (X)

„Az biztos hogy ebbe a produkcióba belepakoltak mindent, amit csak lehetett. A színészek mindegyike húzónév, van eredeti sztori, új dalok, elképesztő látvány, jellegzetes jelmezek” – írta a kritika a 2017-es év legnagyobb színpadi produkciójáról, az Álomutazó című családi mesemusicalről, amit tavaly karácsony és újév között majd 50 ezren néztek meg a 13 előadáson.

Az Álomutazó arról szól, ami azután történik, hogy este az ágyban becsukjuk a szemünket, ami a fejünkben történik… az álomról, hogy mitől vannak, ki csinálja őket, és miért? Arról, hogy ma, amikor úgy érezzük, gondoljuk, tapasztaljuk, hogy annyi minden van, amit be kell fogadni, hogy mindig a maximumot kell hozni, mennyire elveszítjük a kapcsolatot saját magunkkal, az álmainkkal, nem adunk időt arra magunknak, hogy feldolgozzuk azt a rengeteg információt, amit kapunk. Ezzel a mesével a profi szórakoztatáson túl az alkotók azt is szeretnék, hogy az előadás után a felnőttek egy kicsit elgondolkozzanak, lelassuljanak, és újra tudjanak kicsit álmodozni és álmodni, mint gyerekkorukban. A gyerekeket pedig egyszerűen szeretnék elvarázsolni és szeretnénk, hogy ne csak most, hanem felnőttkorukban is merjenek álmodozni.

