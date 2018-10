Aglája a Három Hollóban, a CAFe Budapesten (X)

A nagy sikerű müncheni bemutató után a bajor főváros legnagyobb független társulata, a Pathos Theater hozza el a fesztiválra kísérleti Faust előadását. Érdekessége, hogy német, görög, török színészek mellett két magyar is szerepel a hat fős produkcióban. Mindketten a Pro Progressione kortárs előadóművészeti szervezet tagjai, amelyben helyet kapott a Móga Piroska által jegyzett Y Csoport és a Czakó Máté által képviselt Ziggurat Project.

A müncheni Pathos Theater vezetője, a Faust 1&2 rendezője, Angelika Fink olyan művészeket keresett, akik alkotóként is részt vesznek benne. Így esett a választás az írással és rendezéssel is foglalkozó Móga Piroskára és a fizikai színházi koreografálásban, rendezésben is jártas Czakó Mátéra.

„A közös alkotómunkában az volt az izgalmas – meséli Máté, hogy mindannyian inspirációként használtuk Goethe művét. Kiemeltük belőle, ami számunkra fontos. A Te Faustod címmel szóló jeleneteket csináltunk mozgással, bábozással, ki-ki a testét, a hangját, a zenét használta. A workshop jellegű próbákon etűdöket hoztunk létre, amelyek később az előadás alapanyagául szolgáltak. Faust Mephisto és Grete karakterét elemeztük, hogy megtaláljuk az egymáshoz való viszonyukat.”

Móga Piroskát az Aglaja című filmből is ismerheti a közönség, tinédzser művészjelöltként Ónodi Eszter lányát alakította. Készített úgynevezett low budget filmet is, amelyben nem csak a kamera előtt, hanem mögötte is állt.



A Faust-történetben az fogta meg a legjobban, ahogy Faust a mérhetetlen tudásvágyában rombolást, kegyetlenséget is elkövet, mindent a magáévá akar tenni. „A Me too kampány természetes módon minket is meglepett, és reagáltunk rá – mondja Piroska. Ez indított abba az irányba, hogy Gretchen tragédiája, kiszolgáltatottsága, megalázása érdekeljen. A férfi-nő viszonyban a hierarchia megbillenése is felvetődik, az, hogy az erőszakosabb fél átveszi az uralmat” – jellemzi feladatát.

Az asszociatív képeket, ötletek sorozatát felizzító, élő zenés produkcióban Piroska hegedül, Máté pedig dobol. A Goethe Faustjából idézett mondatok a görög, német, török színészek szájából a saját nyelvükön hangzanak el. A Pathos Theater egy München központjához közeli, elhagyott gyártelepen, egy kialakuló új művészeti központban működik. A befogadó térrel együtt lélegző előadáshoz budapesti helyszínként nem véletlenül esett a választás a Három Holló alsó szintjére, az oszlopokkal megosztott térre.

További információ: https://cafebudapestfest.hu/program?id=103115