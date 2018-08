A szüleim várják legjobban, hogy elkezdődjön a suli

„Én nagyon várom a sulit, a legjobb barátaimmal végre mindennap együtt lehetek. Néha unatkoztam nyáron, sokszor meg nagyon jó helyeken voltam, meg a tábort is szeretettem. Szóval van, amiért jó lesz a suli, az a barátok, de a tanulást annyira nem várom.”

„Nem nagyon várom az iskolát, mert akkor állandóan tanulni kell majd, meg nem is feküdhetek le később, hamar aludnom kell, hogy reggel fel bírjak kelni. A haverok miatt persze jó lesz, meg jön egy új gyerek az osztályba, rá azért kíváncsi vagyok.”

„Megvettük az iskolatáskámat, én választottam ki. Anyának nem tetszett nagyon, de azt mondta, az a lényeg, hogy nekem tetsszen. Remélem, nem lesz másnak pont ugyanilyen. Meg a tolltartóm is új, és már csak pár dolgot kell vennünk, és meglesz minden a listáról.”

„Van, amikor már nagyon mennék, de most, ha az iskolára gondolok, hát nem nagyon akarok korán kelni meg tanulni. Azt sem szeretem, hogy itthon olyankor jobban figyelnek rám a tanulás miatt. Amúgy jó a sulim és az osztálytársaim is, őket jó lesz már látni, de ha lehetne, még tolnám a szünetet vagy 2 hónapig.”

„A tesómmal mindig veszekedünk, és sokat játszunk is, de én már iskolás vagyok, és nagy, ő meg óvodás, és kicsi, és nem jól értjük meg egymást. Meg én már azt is nagyon unom, hogy nekem kell az okosabbnak lennem akkor is, ha nekem az nem jó. Szerintem soha sincs, amit én akarok, ezért is várom már a sulit, mert nincs ott a kistesóm.”

„Most megyek gimibe, ezért ez más, mint az eddig szünetek. Izgulok az új suli miatt, meg várom is. Remélem, jó fejek lesznek az osztálytársaim. Találkoztam már a legtöbbjükkel, volt ilyen ismerkedős nap. Az egyik tanárom meg szigorú lesz, attól félek egy kicsit, de elég jó vagyok matekból, csak nem lesz semmi gáz.”

„Szerintem nálunk a szüleim várják nagyon már az iskolát, mert a tesóimmal kikészítjük őket. Mi meg nem akarunk suliba menni. Jó itthon, lazulunk, későn fekszünk. De lassan vége a jó világnak, és jönnek a tanulós, fárasztó napok. Az osztállyal persze jó lesz találkozni, nekem sok barátom van a suliban is.”