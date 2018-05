„A jó vezetővé válás pedig nem férfi- vagy nőspecifikus” – interjú Beke Zsuzsával

Mi a legfontosabb célkitűzése a Főnix Közösségnek?

A Richter Főnix Közösség induló éve öt inspiráló újrakezdést dolgoz fel melyek nyomon követhetők a Richter a Nőkért Facebook oldalon és a kezdeményezés honlapján, a www.richteranokert.hu/fonix címen. Bízunk benne, hogy legújabb kezdeményezésünkkel olyan motiváló élettörténeteket mutatunk be, amelyekből mindenki tanulhat és bátorítást kap küzdelmeihez, az újrakezdéshez.

Miért fontos a Richter Gedeonnak a társadalmi felelősségvállalás?

A Richter számára mindig is különösen fontos volt a társadalmi környezet, amelyben működik. Egészség, illetve az életminőség fejlesztését hirdető küldetésének megfelelően a Richter több egészségügyi, tudományos és oktatási kezdeményezést támogat és szervez.

Pályázatokon és alapítványokon keresztül segíti a természettudományos oktatást, támogatva mind a tehetséges diákokat, mind a tárgyakat eredményesen népszerűsítő pedagógusokat. Jelentős anyagi támogatást nyújt egészségügyi intézményeknek és betegszervezeteknek, valamint meghatározó szerepet vállal a lakosság egészségének megőrzésében is. A Richter abban a szerencsés helyzetben van, hogy magyarországi központú, specializált gyógyszercégként kivételes rálátása van a magyar nők helyzetére. Ez azonban felelősséggel is jár: a Társaság amellett, hogy korszerű nőgyógyászati készítmények fejlesztésével és forgalmazásával a nők egészségéről gondoskodik a tinédzser kortól kezdve egészen a változó korig, feladatának tekinti, hogy lelki, társadalmi jólétükért is tegyen társadalmi szerepvállalása részeként. Ezért hívta életre többek között a Richter a nőkért programot is.

Ilyen nagymúltú multinacionális cégnél, mint a Richter Gedeon Nyrt,, nagy lehet a felelősség rajtad, mint kommunikációs vezető. Mennyire nehéz nőként irányítani ebben a szakmában?

Valójában én ebbe nőttem bele. Sok képzésen vettem részt, sokat tanultam hogyan válhatok jó vezetővé. A jó vezetővé válás pedig nem férfi vagy nő specifikus. De azt is el kell mondani, hogy egy nőnek a vezetői szerep egy szempontból sajnos kétségtelenül nehezebb: mellette vinni kell az otthoni feladatokat is, ami sokszor nagyon komoly idő menedzsmentet és rengeteg energiát igényel.

Hogy néz ki egy átlagos hétköznapod?

Elég feszes, korán kelek, elmegyek edzeni, utána rohanok dolgozni. Napközben megbeszéléseken vagyok, előadok sokszor különböző helyeken, valamint próbálok támogatást adni a kollégáimnak. Munka után, ha este nincs egyéb munkahelyi elfoglaltság, rohanok bevásárolni. Este próbálok valami vacsorát varázsolni a családomnak, sok nagyétkű férfi emberrel élek együtt. Este ha még marad egy kis idő, a családdal vagyok vagy a barátainkkal, ez is nagyon fontos.

Ilyen sűrű napirend mellett marad időd a pihenésre is? Hogyan kapcsolódsz ki?

Egyrészt sportolok, többféle sportot is űzök, régóta sqasholok, futok, pár éve elkezdtem a cross fitet. Akkor jó a sport ha ki kell lépni hozzá a komfortzónából. Nyáron vitorlázom, hétvégente pedig sokat vagyok a Balatonnál, az számomra nagy szerelem.

Vélhetően elképesztően elfoglalt vagy, hogyan egyeztethető össze a család egy ilyen szigorú időbeosztással?

A fiaim már nagyok, a nagyobbik 23 a kisebbik majdnem 20. Ma már nem olyan a velük való törődés, mint amilyen régebben volt. Mikor kicsik voltak, édesanyám sokat segített, ma pedig azon szerencsés nők közé tartozom, akiknek a párja érdemben segít, amiben tud.

Minimum 20 évet letagadhatnál! Hogyan tartod magad formában?

Egyrészt a szerencsés genetika, és ez nem álszerénység. Édesanyám is ugyanilyen alkat. Ezenkívül a sport. És végül, de egyáltalán nem utolsó sorban, a sok nevetés és az önazonos lét! Meg kell látni minden napban mi az ami a jó. Kozmetikushoz sajnos szégyenletesen keveset jutok el.

Láthatóan a divat is fontos számodra, mit közvetítesz egy adott szettel?

A divat a női lét kifejezésének egyik fontos eszköze. Nem mindegy mit közvetítünk magunkról, mert ugyan nagyon igaz, hogy nem a külcsín számít, hanem a belbecs, és az igazi szépség belülről fakad, de sajnos, ha szeretjük ha nem, a külcsín is számít.