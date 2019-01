„A diploma és a nyelvtudás ablak a világra” (x)

Tóth Barnabás neve most sokaknak ismerősen cseng. Rövidfilmje, a Susotázs két szinkrontolmácsról szól, és bekerült a legjobb tíz rövidfilm közé, amelyek esélyesek az Oscar-jelölésre kisjátékfilm kategóriában. Azt viszont kevesen tudják róla, hogy Külkereskedelmi Karunkon szerzett diplomát. A vele készült interjúból kiderül, hogy majdnem ő is tolmács lett, és mesél arról is, milyen érzés az Oscar előszobájában állni.