9 tipp, hogy mit vegyél idén karácsonyra a gyereknek! (X)

1. Zene, mozgás, tánc ráadásul egy cuki robottól? Tuti nyerő a legkisebbeknél

A BeatBo robot pont ilyen, nem csoda, hogy Görög Zita gyakorló fiús anyukaként tízesre értékelte.

https://www.jateknet.hu/fisher-price-beatbo-robot-110844

2. Társasjáték, de nem akármilyen! Családi, élvezetes, nem dögunalom és készségfejlesztő is egyben! A Speed Colorral nem lősz mellé! A játék során meg kell jegyezni a kihúzott kártyalapok színes oldalán lévő képet, majd a fekete fehér oldalon fejből ki kell színezni. De mindezt időre. Annyira jó cucc, hogy még a KICSOMI csapatának is tetszett, pedig ők aztán minden játékot kicsomagolnak és teljes odaadással kipróbálnak, de most tíz pontra értékelték!

https://www.jateknet.hu/lifestyle-speed-colors-tarsasjatek-117043

3. GEOMAG építő, évek óta sztár, és ez most még jobb!

A Geomag 243 darabos gravitációs golyópálya (Gravity Jump Run) nagyon jó buli. Nemcsak összeraksz valamit, hanem úgy rakosgathatod, hogy a golyók végig tudjanak gurulni a pályán.

Az azért jelent valamit, hogy Labanc Dániel doktor úr gyermekpszichológusként rányomta a maximális pontszámot, hiszen ez egy igazi konstruktív, fantáziamozgató játék.

https://www.jateknet.hu/geomag-243-darabos-gravitacios-golyopalya-gravity-jump-run-116654

4. Babaház – örök szerelem, főleg a lányoknál!

Persze, nem mindegy, milyen minőségben, esztétikummal, variációs lehetőségekkel van megáldva, de a Sylvanian Families márka garantálja ezeket. A kezdőház szett kiegészítőkkel, szuper választás lehet! Így gondolta Farkasházi Réka, a gyerekek nagy kedvence, immár háromszoros anyukaként is, tízesre értékelve ezt a cukiságot.

https://www.jateknet.hu/sylvanian-families-kezdohaz-szett-kiegeszitokkel-102139

5. Játékrobot, de nem akármilyen!

A Robo Kaméleon nemcsak olyan „bekapcsolomaztáncsaknézem” csili-vili, világítós, tülkölős semmire nem jó látványosság, hanem egy ügyességi játék. Ezzel a kis Kaméleonnal, ami jópofán váltogatja a színét, a térbeli tájékozódás, a szem-kéz koordináció, és még egy rakás terület is fejlődik játék közben. Na, nem csoda, hogy Jánossy Gábor, aki egy rakás készségfejlesztő kiadvány elkészítésében közreműködik, erre adta a voksát.

https://www.jateknet.hu/robo-kameleon-116899

6. Egy másik golyós, gravitációs játék, és ez is legalább olyan jó!

A GraviTrax: Építőjáték kezdőkészlet más építési elemeket használ, de a lényeg ugyan az. Építs olyan pályákat, minél bonyolultabbakat, amin vígan gurul a golyó. Szuper kreatív, konstrukciós játék, élvezet elé hasalni! Több zsűritag is maximálta a véleményét, így Zölei Ágnes, aki a Manóprogram főszerkesztője és játékteszter is, tízest adott neki!

https://www.jateknet.hu/gravitrax-epitojatek-kezdokeszlet-118235

7. LEGO, LEGO és LEGO. Mondjak jobbat? Mondok: LEGO!

Tuti nyerő ajándék, csak arra kell figyelni, hogy ne legyen még meg otthon a frissen vásárlandó készlet! A LEGO Friends sorozat a mai boldog fiatalság mindennapjainak bemutatására épül, az építkezés mellett kiváló szerepjátékokra ad lehetőséget. A Mia lakókocsija készlet is ilyen, imádni való, így aztán Göde Gabriella, aki a Nickelodeon, vagyis Spongya Bob és társai marketingjéért felelős, oda is tette rá a maximum pontszámot!

https://www.jateknet.hu/lego-friends-mia-lakokocsija-41339-111966



8. Tudományos, kísérletezős játék, de olyan, ami igazán élvezhető és játszva tanít

Pont ilyen a Science4you sorozatból: A robbanás tudománya. Ezzel a doboznyi cuccal veszély nélkül készíthetsz otthon kémiai reakciókkal rakétát, robbanó tasakokat. 25 kémiai kísérlethez való tartalommal. Annyira jó, hogy még Pierrot is – akiről tudni kell, hogy zenei karrierje után nagyon komoly játékfejlesztővé vált, és elsősorban a stratégiai társasjátékok állnak közel a szívéhez – a legjobbak közé sorolta.

https://www.jateknet.hu/science4you-a-robbanas-tudomanya-118111

9. Mi volt ma az oviban? Ismerős a kérdés? És a válasz? Szokott erre válasz jönni?

Na, nem mindig. Szülő-gyermek kommunikációja játékos formában? Beszéljük meg – kényszer nélkül, játszva? Ezt kínálja minden ovis szülőnek ez az ötlet, a Boribon, hogy vagy? 3 az 1-ben beszélgetős játék. Mese és kívánságkártyákkal fény derülhet olyan kérdésekre, amire egyébként sosem. Hogy ez mekkora probléma ebben a korban, és ez a játék milyen nagy segítség lehet, abból is látszik, hogy Csordás Ágnes, a Magyar Védőnők Egyesületének elnöke e mellé tette le a voksát és értékelte maximumra.

https://www.jateknet.hu/boribon-hogy-vagyb-3-az-1-ben-beszelgetos-jatek-117888

Ez hát a NAGY KILENCES, az a kilenc szuper jó, minőségi játék, melyeket az Ország Játéka szigorú, szőrszálhasogató, kukacoskodó, kötözködős zsűrijének egyes tagjai a maximumra értékeltek.

Persze, a többi benevezett játékot is érdemes megnézni, ami részt vett a versenyen, hiszen mind válogatott, jó cucc! Ide érdemes bekukkantani: https://www.orszagjateka.hu/#szavazas és garantáltan könnyebb lesz a karácsonyi bevásárlás!