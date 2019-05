Anyám legjobb tanácsa az esküvő előtt

Lehet, hogy nem felhőtlen a viszonyod a szüleiddel, mert mondjuk gyerekkorodban nem vették meg azt a triciklit, amit annyira szerettél volna, de ha arról van szó, hogy házasodni készülsz, mindenképp érdemes kikérni a véleményüket és meghallgatni a tanácsaikat. Ha mást nem, azt el tudják mondani, ők hol szúrták el, hogy tanulj belőle.

Öt ember megosztotta, hogy nekik mit tanácsoltak a szülők a házasság előtt.

„A legjobb tanács anyámtól: nem a házasodás a lényeg, hanem hogy házas is maradj.” – Allison, 31

„A szüleim az esküvőm előtt azt a tanácsot adták, hogy mindig fel kell venni a telefont, ha a férjed/feleséged hív. A férjem ügyvéd, én vállalkozó vagyok, úgyhogy ez a tanács remekül szolgál minket már a kezdetek óta.” – Eevi, 38

„A legjobb tanácsot anyámtól kaptam – ugyanazt, amit ő kapott az esküvője előtt az anyósától:

A létező legszélesebb ágyat vegyétek meg!

Mert még ha most azt hiszed is, hogy majd mindig össze akarsz bújni a pároddal, sokkal jobb, ha az ágyban is van elég hely mindkettőtöknek az alváshoz.” – Jill, 42

„Már 26 éve vagyunk házasok a férjemmel, az esküvőnk előtt a szüleim két tanácsot adtak: 1. Külön fürdőszobánk legyen, mert én rendetlen vagyok, a férjem viszont rendszerető, így nem idegesítem fel a széthagyott cuccaimmal. 2. Minden héten randizzunk, amit meg is fogadtunk, és 26 éve minden hétfőn elmegyünk munka után edzeni együtt, majd hazafelé megvacsorázunk. Jó így kezdeni a hetet.” – Paige, 53

„Pszichoterapeutaként sokféle tanácsot felsorolhatnék, hogy mi működteti a jó kapcsolatot, de a legjobb tanács anyámtól származik:

Ne azt kérdezd, kivel akarsz együtt lenni örökké, hanem azt, hogy kivel akarsz lenni ma.

Igaza volt, túl nagy a stressz a házasságon, ha örökre tervezünk, inkább koncentráljunk arra, hogy ezt a pillanatot élvezzük a párunkkal.” – Brooke, 35

„Amikor még szingli voltam, az anyám azt mondta, hogy olyan férfival házasodjak, aki jobban szeret engem, mint én őt. Úgy gondolta, olyan férfi kell mellém, aki ki tudja mutatni, mennyire szeret, mert attól leszek boldog. Nem hallgattam rá, hozzámentem egy alkoholistához, akivel 14 évig éltünk együtt, amikor 45 évesen meghalt. Az egyik lányunk sajnos követte a példáját, és 39 évesen halt meg az alkohol és a drog miatt.

Még most is sokszor eszembe jut az a férfi, aki a férjem előtt udvarolt nekem. Katona volt, és mindennap felmászott a hegyre azért, hogy meglátogasson, napsütésben, esőben, hóesésben. Túl fiatal voltam, hogy észrevegyem, hogy akit kerestem, ott van az orrom előtt.” – Alberta, 77