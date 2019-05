Nem sokáig maradt otthon a picivel Amy Schumer, fotó bizonyítja, hogy két héttel a szülés után már a Comedy Cellar színpadán állt és stand upolt.

„Visszatértem” – írta a fotóhoz Instagramon.

Schumer amúgy sem szívbajos, még a pici születése előtt beugrott (már a kórházba menet) a MET-gálára is. Ahogy utalt is rá, arra azért már nem vállalkozott, hogy ki is öltözzön.

(Kiemelt kép: Getty Images/Jeff Kravitz/FilmMagic)