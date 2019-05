Veszélyes, ha szerelmes leszel egy narcisztikus emberbe

Nem olyan egyszerű távol tartani magad a narcisztikus embertől, mert úgy képes manipulálni, hogy nem tudsz neki ellenállni, és menthetetlenül szerelmes leszel. Majd ahogy telik az idő, rájössz, hogy valami nem stimmel, és hogy egy egészséges párkapcsolatnak nem így kellene kinéznie, de addigra már annyira fogva tart, hogy nehezen tudsz szabadulni tőle. Minden manipulációt bevet a narcisztikus, hogy benne tartson a párkapcsolatban, ezért kell nagyon észnél lenni, és tudatosan megszakítani vele a szálakat.

Veszélyes, mert nincs benne empátia

Judith Orloff pszichiáter, a The Empath’s Survival Guide: Life Strategies for Sensitive People című könyv szerzője szerint a narcisztikus rendkívül veszélyes, mert jól ráérez arra, hogyan tudja irányítani a környezetét, miközben nulla empátiával rendelkezik általában. A narcisztikus ember elbűvölő, törődő, intelligens, aki mindig megtalálja az utat, hogy a saját érdekei szerint rángassa az embereket maga körül. A manipulációival pedig létrehoz egy olyan érzelmi bántalmazást, amelyben az áldozat sok esetben nem is érti, mi történik vele. Ha sikerül is felállnod, és szakítasz a narcisztikussal, számíthatsz tőle arra, hogy nagy fogadkozások közepette visszaszivárog az életedbe, nem adja magát könnyen.

Amikor szerelembe esel egy narcisztikussal, akkor az első, rövid, mézeshetekbe illő időszak után minden róla fog szólni. Számára senki sem lehet olyan fontos, mint ő maga, azért tesz mindent, hogy imádják és figyeljenek rá. Képtelen arra, hogy feltétel nélkül szeressen bárkit, amit a szakember szerint leggyakrabban valamilyen gyerekkori trauma okoz nála. Ezért hiányzik belőle az empátia és a megbánásra való képesség is, és ezért van az, hogy hiába igyekszel, nem fogod tudni előhozni belőle a jobbik énjét.

A pszichiáter összeírt öt kérdést, amivel ellenőrizni tudod, hogy narcisztikus csapdájába kerültél:

Úgy viselkedik, mintha körülötte forogna a világ?

Meg kell dicsérned ahhoz, hogy figyeljen rád?

Mindig visszatereli saját magára a témát beszélgetés közben?

Ha nem értesz vele egyet, akkor rideggé válik?

Lekicsinyli az érzelmeidet és érdeklődési körödet?

Ha legalább három kérdésre igen a válasz, akkor bizony egy narcisztikus emberrel hozott össze a sors.

Hogyan védekezz egy narcisztikussal szemben?

Dr. Orloff tanácsa először is az, hogy ne ess szerelembe egy narcisztikussal, de ha mégis megteszed, akkor ne hagyd, hogy olyan illúzióba ringasson, hogy képes az intimitásra. Ezt a tanácsot igen nehéz megfogadni, legtöbbször nem az agyunk dönt róla, hogy szerelmesek leszünk, ezért inkább lássuk a másik tanácsát, a haditervet, ha szabadulni akarnál egy narcisztikustól.

1. Vedd észre a manipulációt!

Amint szakítani akarsz, a manipulációk teljes tárházával találod magad szemben. Egy narcisztikus rendkívül meggyőző tud lenni, ha arról van szó, hogy meg akarja tartani az áldozatát. Úgy tudsz csak szakítani, ha nagyon határozottan lefested magad előtt azt a jövőt, ami a narcisztikus után vár rád, és rendületlenül hiszel abban, hogy boldogabb leszel nélküle.

2. Állíts fel határokat!

Mivel nincs empátiája, és az igazi szeretetet sem ismeri, ezért fontos, hogy ne célozgass, hanem határozottan mondd ki, amit szeretnél. Mondj nemet, szedd össze az erődet, és sétálj minél messzebb tőle.

3. A jövőre koncentrálj!

Bár a narcisztikus ember egyik fegyvere, hogy elbizonytalanít önmagadban, és elhiteti veled, hogy nélküle minimum az apokalipszis vár, sosem lesz, aki szeressen rajta kívül, és magányosan fogsz meghalni, miközben a macskák rágják le a lábujjaidat, mégsem szabad bedőlni ennek a manipulációnak.

Tartsd szem előtt, milyen jó dolgok várnak rád a jövőben, ha kikerülsz a hatalma alól. Hogy újra találkozhatsz a barátaiddal, családoddal szabadon, nem lesz senki otthon, aki lelki terrorban tartana, és aki körül mindig óvatosnak kell lenni, mert sosem tudod, mivel bosszantod fel.

4. Legyél kedves magaddal!

Az önostorozás hibájába könnyű beleesni egy narcisztikus mellett, hiszen minden erejével azon van, hogy hibáztasd magadat mindazért, amit ő követett el ellened. Legyél kedves magaddal, hidd el, hogy sokkal jobb életet érdemelsz, és neked is jár egy olyan párkapcsolat, amiben szeretve vagy.

Nem kell azon rágódni, hogy mért hagytad magad behálózni, de a tanulságokat fontos levonni, hogy legközelebb felismerd a jeleket, és ne ess bele egy újabb narcisztikus csapdájába.