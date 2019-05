Ugyanazt a hivatást választották a barcsi ikrek

Nemcsak családi kötelék, de hivatásuk is összeköti a Békefi ikreket. Ákos és Tamás mindketten a Barcsi Mentőállomáson gyakorolják életmentő hivatásukat mentőápolóként – írja az OMSZ Facebook-oldalán.

A beszámoló szerint a kollégáknak nem kis kihívást okoz, hogy megkülönböztessék az ikreket, ugyanis nagyon hasonlítanak egymásra. „Előfordult, hogy az állomásvezető arra kérte őket, egyikük vágassa más fazonra a haját, hogy különbséget lehessen tenni a két szakember közt. Ákos 2003-ban, Tamás 2005-ben lépett be a mentőkhöz, és azóta is folyamatosan képzik magukat. De nem csupán hivatásukban és külsőleg hasonlítanak egymásra, mindketten rendkívül kreatívak, igazi rajztehetségek. Két eset közt grafikus munkákat és képregényeket is papírra vetnek.”

