Havi tízezret kapnak az elsősök, ha maradnak

A baranyai település önkormányzata ösztöndíjprogramot hirdetett, hogy így tegye vonzóbbá a település iskoláját. Egy évig havi tízezer forintot kínál azoknak a családoknak, amelyek a helyi iskolába íratják iskolakezdő gyermeküket, ezenkívül alá kell írniuk egy szerződést, hogy az iskola első 4 évét a magyarbólyi iskolában végzik el – számolt be az RTL Híradó. Így akarják elérni, hogy jövőre is induljon első osztály az intézményben. Az önkormányzat saját kisbuszával 20 km-es körzetben reggel elhozza, délután pedig haza is viszi a diákokat.

180 év után ugyanis most fennáll a veszélye, hogy ősztől egyetlen elsőst se íratnak be az iskolába. Ez példátlan az iskola történetében. Eddig minden évben összejött legalább egy osztályra való elsős. A falu óvodájának nagycsoportjába 16-an járnak, többségüket jövőre még nem engedik iskolába a szülők. Aki viszont megy, az máshova. Van, aki szerint a szomszédos települések iskoláiba íratják őket.

A magyarbólyi általános iskolában évek óta egyre kevesebb a diák. Korábban 250-en is voltak, most ennek alig a harmada a létszám.

Kiemelt kép: illusztráció, iStock