Összevonták az esküvőt és a temetést, hogy spóroljanak a papon

Szomorú dolog az, amikor az élet egyik legboldogabb eseményét, az esküvőt gyász árnyékolja be. Pontosan ez történt azzal a nővel, akin most az esküvő-kibeszélő oldalak közönsége mulat: a névtelen menyasszony egy héttel az esküvője előtt kapta a lesújtó hírt, hogy szeretett Karen nénije végelgyengülésben elhunyt. A lagzit azért megtartották. És Karen néni is ott volt.

„Sokan közületek már hallhattátok, hogy szeretett Karen nénink sajnos elhunyt – írta a menyasszony a Facebookon. – Mélyen megrázott minket a halála, de ígérjük, a jövő heti esküvő nem marad el. Tudjuk, hogy ő is azt akarta volna, hogy jól érezzük magunkat. A temetésköltségek mostanában az egekben vannak, így a szertartás alatt Karen néni is ott lesz ravatalon, nyitott koporsóban, és aki szeretne tőle elbúcsúzni, az az esküvőn megteheti. Várunk titeket szombaton!”

