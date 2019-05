Megható gesztus: ápolónő hordja ki a babákat a meddő anyák helyett

Lisa Jones a texasi HCA Houston Healthcare Clear Lake in Houston kórházban dolgozik ápolónőként, ugyanott, ahol született, és ahol az édesanyja is ápolónő volt. Ez már önmagában is különleges, hát még az, amit Lisa a családokért tesz, ugyanis eddig három családnál volt béranya, és hat gyereket szült.

Akkor kezdte el foglalkoztatni a gondolat, hogy szülhetne mások helyett, amikor az unokatestvéréről kiderült, hogy meddő. Ő végül az örökbefogadás mellett döntött, de az ápolónő így is elhatározta, hogy béranyaként segít másokon.

Ilyenkor különleges kapcsolatot ápol a családokkal, együtt járnak a vizsgálatokra és törekednek arra, hogy az anyuka már okkor is sok időt töltsön a gyermekével, amikor a pici még Lisa hasában van.

„Ehhez a munkához sok szeretet és elkötelezettség kell” – mondta Lisa a Jó reggelt Amerikának.

Via