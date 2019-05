Imádni való sminkvideókat készít anya és kislánya

Ellarie-tól gyakran kértek tanácsot az emberek szépség témában. Hogy csináltad meg ilyenre a hajad? Milyen sminktermékeket használsz? – kérdezgették tőle folyton. Ezért kezdett bele egy saját vlogba. Amikor pedig a videóit készítette, a kislánya Yoshidoll folyton az ölébe ugrott, hogy ő is látszódjék a felvételen, mert mindig is imádott szerepelni. Így jött az ötlet, hogy hivatalosan is vegyen részt a vlogolásban.

Ellarie elmondta, hogy sokan szeretik őket, de persze támadásokat is kapnak. Ezekkel viszont nem foglalkozik, mert szórakozásból készítik a videókat, és ezt mindketten nagyon élvezik, ez az egy célja van az egésznek.

Kép: Ellarie Facebook